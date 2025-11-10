logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Horor na fudbalskom terenu, navijač ranio igrača tokom utakmice (VIDEO)

Horor na fudbalskom terenu, navijač ranio igrača tokom utakmice (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Nana Kvame Abraham napadnut je tokom meča u Nigeriji.

fudbalera u nigeriji ranio navijac tokom utakmice Izvor: Screenshot/Twitter/@Sopirinye

Nana Kvame Abraham (22), fudbaler Baraua, doživio je vrlo neprijatnu situaciju na terenu, kada je navijač Katsini Junajteda ušao na teren i napao ga. Prema navodima navijač je ubo igrača u vrat i tako napravio duboku ranu.

Vijesti koje su stigle iz Nigerije brzo su obišle svijet. U utakmici 12. kola Premijer lige tamošnje zemlje ovaj susret završen je neriješenim rezultatom (1:1), kad su gosti do boda stigli u 69. minutu golom Ordžija Kalua. Primljen gol vidno je razbjesnio navijače domaće ekipe, pa je jedan od njih ušao na teren i ranio Abrahama.

Ono što je mnoge iznenadilo bila je činjenica da je utakmica nastavljena poslije incidenta. Nakon što je fudbaleru hitno pružena pomoć i nakon što je ustanovljeno da je njegovo zdravstveno stanje stabilno i sam igrač se oglasio povodom nevjerovatne situacije.

"Hvala Bogu, sada se osjećam bolje. Naš medicinski tim je učinio sve da mi pomogne. Žao mi je zbog onoga što se desilo. Fudbal nije rat, možeš da pobijediš, izjednačiš ili izgubiš. Igrali smo pet utakmica kod kuće, pobijedili jednom, izjednačili tri puta i izgubili jednom i ništa se nije dogodilo. Zašto smo ovdje napadnuti", zapitao se ranjeni fudbaler.

Bonus video: 

Pogledajte

00:43
Fudbalska revolucija u Kataru 2
Izvor: MONDO/Milutin Vujičić
Izvor: MONDO/Milutin Vujičić

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

navijači fudbaleri nasilje

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC