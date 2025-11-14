Albanci izbacili Srbiju, ali jedan među njima nije slavio: Kapiten mu prišao odmah poslije utakmice

Albanski navijači primjetili su reakciju Armanda Broje, napadača koji je ostao na klupi dok su njegovi saigrači slavili istorijski uspjeh.

Izvor: X.com/FootballAlbXI

U očekivanoj pobjedi Albanije protiv Andore, za plasman u plej-of Svjetskog prvenstva, samo Armando Broja nije htio da slavi uspjeh sa saigračima. Napadač Barnlija ostao je na klupi, nezadovoljan odlukom selektora Silvinja da ga zamijeni.

Kada je vidio tu scenu, kapiten Albanije Elseid Hisaj, igrač Lacija, nije htio da dopusti Broji da ostane izopšten. Zato mu je prišao i poveo ga sa ekipom da proslavi veliki uspjeh, izvjesno osvajanje drugog mjesta i plasman u plej-of za plasman na Mundijal.

Broja je u tekućim kvalfikacijama igrao na svim utakmicama na poziciji desnog i lijevog krila, ali nije uspijevao da postigne gol, uprkos činjenici da je prema transferamrktu najvredniji igrač tog tima, sa procijenjenom tržišnom cijenom od 14 miliona evra.

Broja je rođen u Engleskoj, ponikao je u Čelsiju i bio je njegov član do minulog ljeta, kada ga je Barnli kupio za 23 miliona evra.