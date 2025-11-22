logo
Trener Partizana podržao bivšeg golmana crno-bijelih: "Šaljem podršku Darku, liječi se od teške bolesti"

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Nekadašnji golman Partizana Darko Božović bori se protiv teške bolesti, pa mu i crno-bijeli pružaju podršku.

Trener Partizana Nenad Stojaković podrška za Darka Božovića Izvor: MN Press/Arena 1 Premium/Screenshot

Fudbaleri Partizana poraženi su od Železničara iz Pančeva (3:1) u 16. kolu Superlige Srbije, na premijeri novog trenera Nenada Stojakovića. Doskorašnji šef stručnog štaba Teleoptika debitovao je porazom, a nakon neuspeha na klupi crno-bijelih imao je važnu poruku pre nego što je počeo da analizira meč.

Nenad Stojaković je uputio riječi podrške Darku Božoviću, nekadašnjem čuvar mreže Partizana koji se trenutno bori protiv opake bolesti u najvažnijoj životnoj utakmici. Kao i trener Partizana, koji je nakon poraza smogao snage da govori o ovoj teškoj temi, Darku Božoviću želimo što brži ooporavak!

"Htio bih da pružim podršku Darku Božoviću, koji se liječi od teške bolesti. Darko, sve najbolje, mi smo uz tebe", rekao je novi trener Partizana čim je dobio priliku da se obrati nakon poraza njegovog tima od Železničara iz Pančeva.

Ko je Darko Božović?

Božovi je rođen u Podgorici i svojevremeno je dva puta branio za reprezentaciju Crne Gore, ali je najveći dio karijere proveo u srpskim klubovima. Branio je za Teleoptik, Srem iz Jakova, Mladenovac, Timok iz Zaječara, Srem iz Sremske Mitrovice, Bežaniju, Partizan i Slobodu iz Užica prije nego što je krenuo u inostranstvo.

Nakon kratke epizode u Iranu vratio se u Bežaniju, a zatim je bio i u Hong Kongu prije nego što se vratio i u Voždovcu završio karijeru tokom koje osvojio tri titule i dva Kupa Srbije sa crno-bijelima. Nakon igračke karijere počeo je trenersku, pa je prethodnih godina radio sa golmanima reprezentacije Bugarske, Teleoptika i Železničara iz Pančeva.

FK Partizan Nenad Stojaković

