Masovna tuča na meču omladinaca u Crnoj Gori: Fudbaler udaren na nosilima, hapšenja na terenu

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
Nezabeležene scene na fudbalskom meču omladinskih timova Stari aerodrom i Berane u Crnoj Gori.

Masovna tuča na meču omladinaca u Crnoj Gori Izvor: X/beraneonline/printscreen

Veliki skandal na fudbalskom meču omladinskih klubova dogodio se u Crnoj Gori! Na utakmici u Podgorici gdje su igrali omladinci Starog aerodroma i Berana, došlo je do incidenta i masovne tuče, a policija je odmah na terenu privela sve osumnjičene. Potpuni haos smirio se tek nakon intervencije organa reda, a na kraju je podnesena i krivična prijava.

Kako prenose crnogorski mediji, jedan fudbaler Berana, koji je zamijenjen tokom meča, presvukao se i otišao na tribine. Međutim, kada je na terenu došlo do koškanja između igrača, on je preskočio ogradu utrčao na teren i udario fudbalera protivničkog tima koji je ležao na nosilima.

"Fudbalska utakmica Druge omladinske lige Crne Gore između Starog aerodroma i Berana prekinuta je u 71. minutu, kada je na terenu izbio potpuni haos i opšta tuča između dva tima", prenosi RTCG. Glavni sudija Vasilije Ljumović podijelio je ukupno deset crvenih kartona - šest igračima Starog aerodroma i četiri fudbalerima Berana. Meč je prekinut pri rezultatu 1:0 za domaće, a delegat utakmice bio je prinuđen da pozove policiju da bi se smirila situacija. Policija je potom privela sve učesnike incidenta.

"Nakon preduzimanja kriminalističkih mjera i radnji, policijski službenici su identifikovali osumnjičenog - igrača FK 'Berane' J. Ć. (18). Protiv njega je, po nalogu postupajućeg tužioca i nakon prikupljenih obaveštenja, podnesena krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu", navodi se u saopštenju Uprave policije, koje je prenijela RTCG. Pogledajte snimak iz Crne Gore:

Navodno, u tuči su pored fudbalera učestvovali i ljudi sa klupe oba tima, ali i roditelji fudbalera koji su se nalazili na tribinama dok je meč trajao. Pretpostavlja se da će meč biti registrovan postignutim rezultatom (1:0 za domaći tim), ali će svakako Fudbalski savez Crne Gore imati pune ruke posla oko ovog meča - očekuju se brojne sankcije za aktere nezapamćenog incidenta.

