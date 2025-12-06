logo
Engleski fudbal u šoku: Prekinut meč zbog smrti navijača na tribinama

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
Čak i nakon ukazane ljekarske pomoći, navijač je preminuo.

Umro navijač tokom utakmice Čarlton - Portsmut Izvor: shutterstock/Gelner Tivadar

Tragične vijesti stižu iz Engleske, gde je tokom meča između Čarlton Atletika i Portsmuta pozlilo jednom navijaču na tribinama. Nakon ukazane ljekarske pomoći navijač je, ipak, preminuo.

Medicinska ekipa je hitno intervenisala, a igrači su poslati u svlačionice, a vrlo brzo je stigla informacija i da je meč zvanično prekinut, a nažalost, navijač je izgubio bitku za život. Čarlton je zvanično saopštio da je njihov navijač preminuo nakon hitne medicinske situacije na stadionu.

"Utakmica protiv Portsmuta, koja je trebalo da se odigra u subotu popodne, je odložena. Svi u klubu šaljemo duboko saučešće navijačima, porodici i prijateljima u ovim teškim vremenima", piše u objavi kluba.

