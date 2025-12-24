Finalni dan na turniru u Boriku: Čeka nas devet borbi za trofej, šlager dana u 20.00 časova!

Ove srijede završava se 50. turnir u malom fudbalu.

Izvor: PROMO/Sportski centar Borik

Jubilarni, 50. turnir u malom fudbalu u Boriku stigao je do svog kraja!

Ova srijeda rezervisana je za finalne utakmice u svim kategorijama, a takmičarski program u dvorani počinje već u 13.20 časova, kada će biti odigran meč za trofej u kategoriji veterana preko 50 godina.

Šlager dana svakako je finale u konkurenciji seniora, koje počinje u 20.00 časova, a u kojem se sastaju Monting Teslić i Penda Bistrica. Ovaj meč direktno će prenositi TV Arena sport 2, a pobjedničkoj ekipi pripašće nagrada od 25.000 KM.

Dnevna ulaznica iznosi 5 KM.

RASPORED FINALNIH UTAKMICA

13.20 Maratonci Prijedor – Nettiwo (veterani 50+)

14.10 Sevilja - Muški frizer Stevica (U-16)

15.00 ŽFK Sloga Doboj – Spartak (djevojčice U-14)

15.50 Blue Magic - Šampioni 2011 (U-14)

16.40 Tika-taka Prijedor - FK Borac (U-10)

17.30 Nerko – Spartak (seniorke)

18.20 Autoelektrika Kliska - AC Servis Pabić Banja Luka (veterani 38+)

19.10 Alfa Pro Tex - Raja sa trgića (U-12)

20.00 Monting Teslić - Penda Bistrica (seniori)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)