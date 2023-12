Turanjanin poveo ekipu ka prvom trofeju u Boriku! "Dugogodišnji smo prijatelji, nadam se da je ovo samo početak!"

Nikola Turanjanin, najbolji igrač Borikovog turnira, u razgovoru za MONDO sumirao je sinoć završenu smotru.

Izvor: JU SC BORIK

Finalnim duelom preko 2.500 gledalaca spuštena je zavjesa na 48. Borikov turnir u malom fudbalu.

U ponedjeljak uveče došlo je do smjene na tronu – sa njega je sišla ekipa "Kafe Kajak", koju je u finalu savladala "Pekara Bakal" rezultatom 3:1 i zasluženo osvojila grandiozni pehar, ali i ček na 23.000 konvertibilnih maraka.

Branilac titule je rano stigao do vođstva golom Alena Fetića, ali je mlada rivalska ekipa pogocima Nikole Turanjanina i Vladimira Arsića preokrenula rezultat, a potom u drugom dijelu golom Luke Bobića ovjerila trijumf.

Pobjedničku ekipu čine: Staša Baštić, Luka Bobić, Andrej Bosnić, Ljubiša Nikodinović, Danko Radić, Vladimir Arsić, Nemanja Milaković, Mihajlo Amidžić, Nikola Turanjanin, Viktor Vrebac i Sergej Latinović.

Upravo je Nikola Turanjanin na svečanoj ceremoniji proglašen za najboljeg igrača turnira, a u razgovoru za MONDO nije krio oduševljenje ovakvim raspletom turnira.

"Drago mi je što smo osvojili kao ekipa, ovo je bilo naše prvo finale. Svi smo tu mladi momci, skoro svi smo iz jedne generacije i ostali smo poslije da se družimo. Igramo svake godine na tom turniru, a ove godine smo igrali do kraja. Želio bih da čestitam svim svojim saigračima, mislim da smo zasluženo pobijedili sinoć, ali i generalno dobro igrali cijeli turnir. Isto tako, pohvalio bih protivničku ekipu, znali smo protiv koga igramo, da su oni 10-15 godina najbolja ekipa na tom turniru. Imaju tu svoju specifičnu igru koju je jako teško braniti, međutim mislim da smo mi to na mladost i trku izvukli. Drago mi je da smo osvojili i nadam se da će biti još finala", počeo je Turanjanin razgovor za naš portal.

Trijumf još više dobija na značaju ako se zna da su na drugoj strani bili asovi malog fudbala Igor Mirković i Darko Milanović "Deko", koji, zajedno sa Željkom Dragoljevićem, drže rekord po broju osvojenih trofeja u banjalučkom hramu sporta.

"Znali smo kakav šut ima Deko, da moramo malo da izlazimo, isto tako i Mirković, čitav život je tu. Međutim, nisu samo njih dvojica tu - i Džombić, i Munjiza, svi igrači koji godinama igraju taj turnir... Imaju tu specifičnu igru sa golmanom i ja iskreno ne pamtim da ih je ikad neko lako pobijedio. Oni su tu prvi favoriti i želim da im se zahvalim, prije svega, što su igrali korektno, nije bilo nikakvih prljavih poteza, svi su nam poslije čestitali i rekli da smo zasluženo pobijedili. Želim i njima svakako još finala."

Vidi opis Turanjanin poveo ekipu ka prvom trofeju u Boriku! "Dugogodišnji smo prijatelji, nadam se da je ovo samo početak!" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: JU SC BORIK Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: JU SC BORIK Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: JU SC BORIK Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: JU SC BORIK Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: JU SC BORIK Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: JU SC BORIK Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: JU SC BORIK Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: JU SC BORIK Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: JU SC BORIK Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: JU SC BORIK Br. slika: 10 10 / 10

Majstorija Andreja Bosnića, koja je prethodila pogotku Luke Bobića za 3:1, obilježila je veliko finale.

Sadašnji prvotimac dobojske Sloge Meridian je petom iz igre izbacio Đorđa Kaurina, a potom asistirao saigraču koji je neometan matirao Milanovića.

"Svakako vrhunski potez! Ne bih rekao da je baš to prelomilo, ali svakako da nam je dalo vjetar u leđa. Imamo 3:1, jako teško da nas stignu, ali protiv ovakve ekipe dva minuta do kraja ako imaš dva razlike, nema opuštanja, uvijek mogu da te kazne, uvijek moraš da budeš maksimalno oprezan. Želio bih naravno da pohvalim taj potez Bosnića, nije mu to jedini dobar potez, on je cijeli turnir imao dobre driblinge, asistencije i stvarno nam je puno pomogao."

Pogledajte 00:15 Potez Andreja Bosnića u "Boriku" Izvor: Instagram Izvor: Instagram

Dugogodišnje prijateljstvo između ovogodišnjih osvajača Borika, ali i odlične partije na terenu, po ocjeni mnogih faktori su koji bi mogli da uspostave dominaciju ove ekipe u narednim godinama.

"Mi svake godine igramo sa tom ekipom, dugogodišnji smo prijatelji prije svega pa se tek onda skupimo za turnir. Nadam se, kao što ste i rekli, da je ovo samo početak, da će biti još finala i titula. Ipak, iskren da budem, nije nam to sad nešto presudno. Najvažnije je da budemo prijatelji prije svega, a rezultat će onda doći."

Turanjanin je, kada je riječ o "velikom" fudbalu, prvotimac Željezničara, koji je ove jeseni pružao loše partije.

Izvor: FK Željezničar

Tim sa Grbavice je u prvih 18 kola osvojio 19 bodova, koliko na pretposljednjoj poziciji ima i ekipa Igmana.

"Svakako da ne možemo da budemo zadovoljni rezultatom. Stvarno smo dobro odigrali Evropu i u prvom kolu lige dočekali Borac na Grbavici i pobijedili ih, što je Borcu jedini poraz ove sezone. Bilo je euforično, ali došlo je do pada u igri, ali Željo je Željo i nadam se da će se izvući iz ove krize što prije i da ćemo početi sa boljim igrama, da malo obradujemo naše navijače", rekao je Turanjanin, koji ugovor sa Sarajlijama ima do kraja sezone.

"Tu sam u Banjaluci malo na pauzi, čekam da krenu pripreme za nastavak sezone. Pokušaćemo da vratimo klub tamo gdje mu je i mjesto i da počnemo da pobjeđujemo", zaključio je Turanjanin.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)