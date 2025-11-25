Od srijede pa do 24. decembra u Banjaluci će biti održan tradicionalni, 50. po redu Borikov turnir u malom fudbalu.
U Konferencijskoj sali Sportske dvorane "Borik" u ponedjeljak uveče održano je zvanično izvlačenje parova za jubilarni 50. Borikov turnir u malom fudbalu – Borik MaxBet 2025, koji počinje u srijedu, 26. novembra.
Na turniru će se ove godine takmičiti ukupno 219 ekipa, što ovo izdanje svrstava među najmasovnija u posljednjih deset godina. Učesnici dolaze iz različitih starosnih kategorija, uključujući seniore, veterane i veliki broj omladinskih timova.
Prve utakmice biće odigrane 26. novembra, i to u kategorijama Veterani 50+, Veterani 38+ i Seniori, čime zvanično počinje sportski program obilježavanja velikog jubileja - 50 godina postojanja turnira.
Izvlačenju su prisustvovali brojni učesnici turnira, bivši i sadašnji fudbaleri Borca (David Vuković, David Čavić i drugi), sportski radnici i osvajači ranijih izdanja turnira, koji su podržali početak ovogodišnjeg takmičenja.
Organizatori su istakli da interesovanje ne jenjava, te da se ove godine očekuje izuzetno bogat sportski program, veliki broj utakmica i snažna konkurencija u svim kategorijama.
Turnir Borik MaxBet 2025 održaće se od 26. novembra do 24. decembra, kada je zakazano veliko finale u Sportskoj dvorani Borik. Rasporedi utakmica dostupni su na www.turnir.scborik.com
Počinje jubilarni 50. Borikov turnir u malom fudbalu: "Borčevci" na žrijebanju parova (FOTO)
(MONDO)