logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Legendarni napadač ima 44 godine i još igra fudbal: "Mašina za golove" još radi

Legendarni napadač ima 44 godine i još igra fudbal: "Mašina za golove" još radi

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Čuveni paragvajski napadač Roke Santa Kruz još uvijek igra fudbal i sa 44 godine je potpisao novi ugovor

Roke Santa Kruz još uvek igra fudbal i sa 44 godine Izvor: Eduardo Carmim / Alamy / Profimedia

Roke Santa Kruz ima 44 godine i još uvijek igra fudbal. Njegovo ime pamte mnogi ljubitelji fudbala po golovima i maestralnim partijama početkom 2000. godine kada je tresao mreže u Bajernu iz Minhena. Ne odustaje i još uvijek daje golove.

U novoj 2026. godini je potpisao novi ugovor sa paragvajskim klubom Nacionalom iz Asunsiona i želi još da igra. Bio je "mašina za golove" tokom karijere. U posljednjem klubu Libertadu (Paragvaj) je za tri sezone odigrao 170 mečeva u svim takmičenjima i dao 30 golova.

Sa reprezentacijom Paragvaja je igrao u finalu Kopa Amerika 2011. godine i izgubio je u finalu od Urugvaja. Za nacionalni tim je igrao od 1999. do 2016. godine i na 112 mečeva dao je 32 gola.

Kada je u pitanju klupska karijera, počeo je u paragvajskoj Olimpiji i onda je 1999. otišao u Bajern gdje je bi osam godina i odigrao 155 mečeva. Mnogi ljubitelji Premijer lige ga pamte iz Blekburna i Mančester sitija. Igrao je još za Betis, Malagu, Kruz Azul i od 2016. godine se vratio u domovinu.

Kada su u pitanju trofeji, sa Bajernom je uzeo pet titula u Bundesligi, četiri u Kupu i Ligu šampiona. Sa Mančester sitijem FA kup, dok je u domovini osvojio nekoliko trofeja i sa Olimpijom i Libertadom. Zanimljivo je i da je u sezoni 2007/28 proglašen za najboljeg fudbalera Blekburna.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Roke Santa Kruz Paragvaj

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC