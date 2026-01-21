"Lizala sam pod i pila urin, 12 sati me mučio": Slavni fudbaler zlostavljao ljepoticu iz Brazila?

Nekadašnji fudbaler Dimitri Paje navodno je mučio advokaticu Larisu Ferari, dok je igrao u Brazilu.

Izvor: Instagram/larissaferrarif/printscreen

Nekadašnji fudbalski reprezentativac Francuske Dimitri Paje (38) našao se u središtu teškog skandala nakon što ga je brazilska advokatica Larisa Ferari (29) optužila za stravično zlostavljanje tokom njihove sedmomjesečne veze. Paje je dio karijere proveo u Brazilu, a preko društvenih mreža upoznao je djevojku sa kojom je varao svoju dugogodišnju suprugu. Detalji koji su otkriveni izazivaju jezu...

Larisa Ferari tvrdi da je poznati fudbaler nad njom vršio "dvanaest sati psihološke torture". Prema njenim riječima, veza koja je započela preko instagrama dok je Paje igrao u Brazilu, odvojeno od supruge i četvoro djece, ubrzo se pretvorila u "mračnu i bolesnu igru". Ferari navodi da je Paje koristio svoj status kako bi je zadržao u nasilnom odnosu, zbog čega je pomišljala i na najgore.

Brazilska advokatica opisala je šokantne radnje na koje ju je fudbaler navodno prisiljavao u sklopu "kazni" i kao "dokaz ljubavi". "Tražio je od mene dokaz ljubavi koji je zapravo, bio poniženje. Imam zabilježene video-snimke na kojima se vidi da pijem urin, vodu iz WC šolje i ližem pločice. Ja sam advokat, nikada ne bih olako podnijela tako ozbiljne žalbe", rekla je advokatica iz Brazila. Larisa tvrdi da je Dimitri zloupotrebio njenu psihičku ranjivost kako bi stekao prednost, što je kasnije iskoristio kako bi je nazivao "bezvrednom", hvaleći se stotinama drugih žena sa kojima je spavao.

"Naša namjera, u početku, nije bila da postanemo toliko vezani jedno za drugo, ali smo se na kraju ipak zaljubili. Paje i ja smo bili veoma bliski jer sam se razvela, a i on se često osjećao usamljeno. Naši sastanci su postali češći. Išla bih u njegovu kuću svakih 12 dana ili tako nešto, i ostajala bih tri ili četiri dana. Takođe je uvijek bio veoma privržen prema meni, kako lično tako i putem poruka. Sa toliko razmijenjene ljubavi, bilo je nemoguće da se ne vežemo jedno za drugo", ispričala je Larisa i dodala: "Jedna stvar koju želim da razjasnim je da se nikada nije radilo o novcu. Nije bilo potrebe za tim. U stvari, posljednji put kada sam išla u Rio, išla sam autobusom. Nema mnogo toga što mogu da kažem, jer nema objašnjenja ili bilo čega što bi to opravdalo".

Dimitri Paje oštro je negirao optužbe koje je iznijela Brazilka. Bivši reprezentativac Francuske priznao je vanbračnu vezu, ali tvrdi da su svi intimni odnosi bili uz pristanak obje strane. Njegova obrana otišla je i korak dalje, pa tvrdi da su zajedno učestvovali u sadomazohističkim praksama te da su svi nekonvencionalni činovi bili dio njihovog dogovora. Paje takođe navodi da je njeno ponašanje postalo prijeteće tek nakon što je odbio finansirati njen dolazak u Francusku.

Tokom profesionalne karijere Dimitri Paje je odigrao 38 mečeva za seniorsku reprezentaciju Francuske, a dubok trag ostavio je i u klupskom fudbalu širom Evrope. Nakon što je igrao za nekoliko francuskih timova u mlađim kategorijama preselio se u Ekselzior, gdje je stigao do prvog tima i odmah skrenuo pažnju.

Nizali su se nakon toga Nant, Sent Etjen, Lil, Olimpik iz Marseja, Vest Hem i ponovo Olimpik, prije nego što je stigao u Vasko da Gamu. Francuski fudbaler je dvije sezone igrao za brazilski tim, a u ljeto 2025. godine je raskinut njihov ugovor. Paje od tada nema klub, pa je njegova karijera možda već završena.