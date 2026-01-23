Zvezda ga prodala za milione, sa 20 se bori za opstanak u drugoj ligi

Nekadašnji biser Crvene zvezde Jovan Mijatović nastaviće karijeru u drugoj ligi Njemačke, u Ajntrahtu iz Braunšvajga

Izvor: Bruno Fahy / Zuma Press / Profimedia

Nekadašnji đak i prvotimac Crvene zvezde Jovan Mijatović (20) nastaviće karijeru u nemačkom drugaligašu Ajntrahtu iz Braunšvajga, objavio je nemački novinar Florijan Pletenberg.

"Dogovoreno je, Jovan Mijatović dolazi u Ajntraht Braunšvajg jer je postignut načelni dogovor sa Njujork Sitijem. Napadač od 20 godina doći će u toku dana u Braunšvajg, na dugoročnu pozajmicu, uz opciju kupovine. Nema obeštećenja za njegov dolazak na pozajmicu. Preostalo je da budu utanačeni završni detalji dogovora. 'Siti fudbal grupa' kupila ga je prije dvije godine od Crvene zvezde za devet miliona evra, a sada je spreman da dođe u Braunšvajg", napisao je na društvenoj mreži "Iks" njemački insajder Pletenberg koji izvještava za tamošnji Skaj sports.

Mijatović je proveo 2025. godinu u belgijskom klubu Leven, na pozajmici iz svog matičnog tima Njujork siti, ali nije uspio da se nametne i da ponovi partije iz Zvezde. U 23 nastupa za Leven dao je samo jedan gol, i to na svom debiju prošle zime. Tekuću sezonu 2025/26 počeo je kao standardni prvotimac, ali pošto je izostajao njegov konkretan doprinos, golovi i asistencije, tokom jeseni je gubio mjesto u timu koji je u zoni ispadanja u Belgiji.

Slična situacija dočekaće Mijatovića i u Njemačkoj, jer je Ajntraht Braunšvajg trenutno prvi iznad crte za ispadanje u tamošnjoj drugoj ligi, "Cvajti". Neuspješniji su samo Arminija Bilefeld sa bodom manje, Dinamo Drezden sa pet bodova manje i fenjeraš Grojter Firt, sa pet bodova manje.

Mijenjaće napadača Partizana, sa bratom superstara

Mijatoviću će saigrač u napadu biti krilni napadač Sidi Sane (23), rođeni brat poznatog njemačkog asa Liroja Sanea, a srpski centarfor zauzeće u ekipi mjesto koje je donedavno pripadalo njemačkom napadaču Sebastijanu Polteru (34), novom špicu Partizana. On je ove sezone dao jedan gol za Ajntraht Braunšvajg, u pobjedi protiv Grojter Firta (3:2).

Mijatović će poslije komplikovanih boravaka u Njujork sitiju (15 utakmica, jedan gol) i Levenu (23 utakmica, jedan gol) imati pred sobom novu šansu za dokazivanje. Na "Marakani" je bio veliki talenat i igrao je i u Ligi šampiona, ostavivši dobar utisak u mečevima protiv Lajpciga, Mančester sitija, Jang Bojsa. Međutim, nakon brzog uspona i velikog transfera njegova karijera se nije razvijala predviđenim tokom, iako je i dalje na početku.



