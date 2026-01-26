Slavni Vidićev saigrač se vratio iz penzije u 40. godini: Bio najbolji u Premijer ligi na svojoj poziciji

Čuveno krilo Mančester junajteda ponovo će igrati profesionalni fudbal.

Legendarno krilo Mančester junajteda Nani (39), vratio se fudbalu i potpisao za Aktobe u Kazahstanu. Iako nije imao tim duže od godinu dana i iako se u decembru 2024. zvanično penzionisao, reaktivirao se i igraće za petostrukog prvaka bivše sovjetske republike.

Nani je potpisao ugovor na praktično godinu dana, jer će biti igrač Aktobea do kraja 2026. Tamošnje prvenstvo igra se od marta do oktobra, a Aktobe je prošle sezone bio peti, zbog čega neće igrati evropski fudbal na ljeto. Šampion je bio Kairat, a pratili su ga Astana, Tobol i Jelimaj.

"Poželimo Luisu Naniju dobrodošlicu u porodicu crveno-bijelih i izrazimo nadu da će pomoći Aktobeu u osvajanju trofeja!", saopštio je njegov novi klub.

Svojevremeno jedan od najboljih igrača Premijer lige tako će igrati sve do svog 40. rođendana, koji će proslaviti u novembru.

Nije se tako činilo s obzirom na to da je ove decenije igrao na dosta nižem nivou od onog na kojem je bio na svom vrhuncu. Poslije svoje slavne epizode u Junajtedu (2007-2014) i osvajanja Lige šampiona i čak četiri titule Premijer lige, igrao je za matični Sporting, Fenerbahče, Valensiju, Lacio, ponovo za Sporting, a onda je 2019. otišao u Sjedinjene Države.

Preko okeana je dvije godine igrao za Orlando, potom se vratio u Evropu i zaigrao za Veneciju 2022, zatim je otišao u Australiju i nosio dres Melburn viktorija. Uslijedio je nakon toga još jedan povratak u evropski fudbal i sezona 2023/24 koju je proveo u Adani u Turskoj, pa veoma kratka epizoda u Eštreli iz Amadore. Kada su svi mislii da je kraj, on se vratio fudbalu.

Jedan od najvećih u istoriji Portugala

Iako je rođen na Zelenortskim Ostrvima, Nani je postao legenda portugalske reprezentacije i ostao je upamćen kao jedan od 10 igrača sa najviše nastupa. Pogledajte tu listu velikana

Kristijano Ronaldo - 226 utakmica, 143 gola Žoao Murinjo - 146 utakmica, 7 golova Pepe - 141 utakmica, 8 golova Luiš Figo - 127 utakmica, 32 gola Nani - 112 utakmica, 24 gola Fernando Kouto - 110 utakmica, osam golova Rui Patrisio - 108 utakmica Bernardo Silva - 107 utakmica, 14 golova Bruno Alves - 96 utakmica, 11 golova Rui Košta - 94 utakmice, 26 golova

Nani je igrao za Portugal od 2006. do 2017. godine i u njegovom dresu postao prvak Evrope 2016. godine. Ostao je upamćen i po tome što je spriječio vjerovatno najljepši gol Kristijana Ronalda u dresu reprezentacije, pogledajte:

Odrastao u siromaštvu, podržao komuniste u Portugalu

Nakon završetka karijere, Nani se aktivirao i u politici i u Portugalu podržao komunističku partiju. Takođe, poznata je priča o tome kako je teško djetinjstvo imao i kako je njegova porodica imala samo za jedan obrok, dok je on radio na građevini i trenirao fudbal.