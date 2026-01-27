Žarko Lazetić dobio otkaz u Izraelu

Nekadašnji trener TSC Žarko Lazetić više ne trenira Makabi iz Tel Aviva.

Izvor: MN PRESS

Srpski trener Žarko Lazetić imao je velikih uspjeha na klupi Makabija iz Tel Aviva u prvoj sezoni, ali je u drugoj - otpušten! Nakon poraza u gradskom derbiju protiv Hapoela (2:1), kojim je prekinut niz od čak 12 godina u kojima nije bilo neuspjeha protiv najvećeg rivala, uprava kluba odlučila je da Srbinu uruči otkaz.

Bio je ovo drugi uzastopni poraz u prvenstvu za Makabi iz Tel Aviva, pošto je ekipa u prethodnoj rundi izgubila meč protiv Makabija iz Haife (4:1). Zbog toga je tim iz Tel Aviva u veoma teškoj poziciji na tabeli - trenutno su trećeplasirani, sa čak devet bodova manje od Hapoel Bir Ševe, odnosno 10 bodova manje od Beitara iz Jerusalima. Otkaz je u takvim okolnostima bio sasvim očekivan potez kluba.

"Razgovarao sam sa Žarkom i informisao ga o mojoj odluci. Želio bih da mu se zahvalim na doprinosu tokom boravka na našoj klupu, prije svega na tome što nam je donio 26. titulu. Makabi želi Žarku i njegovom timu sve najbolje u karijeri", rekao je Mič Goldhar, prvi čovjek kluba iz Tel Aviva.

Poslije sedam kola Makabi je posljednji na tabeli Lige Evropa sa samo jednim osvojenim bodom na startu sezone protiv PAOK-a. Potom su Izraelci gubili od zagrebačkog Dinama, Midtjilanda, Aston Vile, lionskog Olimpika, Štutgarta i Frajburga, dok će se od međunarodne scene oprostiti duelom sa Bolonjom. Zaista je nemilosrdan žrijeb bio za Makabi. Ne treba ni isticati da će i u tom meču biti autsajderi.

Tokom mandata u Izraelu Žarko Lazetić je vodio Makabi iz Tel Aviva na 87 utakmica, a imao je učinak od 46 pobjeda, 16 remija i 25 poraza. Osvojio je šampionsku titulu i Toto kup u sezoni 2024/25, kao i Superkup Izraela za 2024. godinu. Prije inostrane karijere Lazetić je radio u stručnom štabu Partizana, predvodio Teleoptik, Metalac iz Gornjeg Milanovca i TSC iz Bačke Topole. Više puta se pominjao kao rješenje za klupu Partizana, ali je crno-bijele vodio samo kao prelazno rješenje.