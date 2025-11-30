Skandal u Izraelu: Napadnut Žarko Lazetić!

Srpski trener Žarko Lazetić napustiće klupu Makabija iz Tel Aviva.

Izvor: MN PRESS

Srpski trener Žarko Lazetić proživljava teške dane u Makabiju iz Tel Aviva. Sve je izvjesniji njegov odlazak sa klupe izraelskog tima nakon strašnih dešavanja protekle noći. Kako prenose tamošnji mediji, huligani su došli ispred doma Srbina i tražili ostavku.

Koristili su i pirotehniku, željeli su nasilno da uđu u zgradu, a na kraju je morala da reguje i policija. Kako je preneo "One", Lazetić se nije pojavio na okupljanju pred utakmicu sa Ašdodom i očekuje se konačan rastanak. Dodaje se da je njegova porodica preplašena i želi što prije da napusti Izrael.

Izraelski velikan je doživio dva istorijska poraza, jedan u prvenstvu, a drugi u Ligi Evrope. Makabi je poražen od Beitara sa 6:2, dok je od Liona u Ligi Evrope izgubio sa 6:0. Izraelci trenutno nemaju opciju za Lazetićevog nasljednika, ali rastanak je neminovan poslije skoro godinu i po dana.

