Srpski fudbaler "zarobljen" u Saudijskoj Arabiji: Za njega dali milione, a sad ga ne puštaju na teren

Povremeni reprezentativac Srbije Jan-Karlo Simić u velikom problemu u Al Itihadu.

Izvor: MN PRESS

Srpski fudbaler i povremeni reprezentativac Jan-Karlo Simić (20) nalazi se u veoma teškoj situaciji - on je prije samo nekoliko mjeseci potpisao ugovor sa Al Itihadom iz Saudijske Arabije, ali mu je sada jasno da u tom klubu nema nikakvu budućnost. Nakon samo sedam odigranih mečeva i novog prelaznog roka očigledno je da Simić nije u klupskim planovima.

Simić je ponikao u mlađim kategorijama Štutgarta, pažnju na sebe skrenuo u Milanu, a zatim prešao u Anderleht u kojem je i počeo ovu sezonu. Činilo se da u Belgiji ima sve uslove za pravi fudbalski razvoj, pa je mnoge iznenadila njegova odluka da se preseli u Saudijsku Arabiju - Al Itihad je za jednogodišnju pozajmicu platio 6.000.000 evra, uz napomenu da će u ljeto 2026. godine isplatiti još 15.000.000 evra kako bi otkupio srpskog fudbalera.

U međuvremenu je Jan-Karlo Simić potpuno izgubio mjesto u timu. On je jesenas odigrao četiri meča za Anderleht, a zatim još samo sedam utakmica za Al Itihad, koji ga uopšte nema u planu. Nastupio je samo jednom na prvenstvenim mečevima i tom prilikom proveo je na terenu 65 minuta.

Samo osmorica stranaca mogu da igraju za timove u prvenstvu Saudijske Arabije, a Jan-Karlo simić u takvoj konkurenciji nije uspio da se nametne. Nove loše vijesti za njega stigle su tokom januara, kada se broj stranaca u ekipi povećao, pa će Simiću biti još teže da se izbori za šansu kod portugalskog trenera Serža Konseisaa.

To bi moglo da se odrazi i na karijeru mladog fudbalera, koji će praktično propustiti čitav proljećni dio sezone. Pitanje je i šta će se desiti narednog ljeta, odnosno čiji dres će Jan-Karlo Simić nositi nakon što se završi još jedan prelazni rok. Od te odluke zavisi i njegova budućnost u reprezentaciji Srbije, za koju je već upisao šest nastupa, uz gotovo 25 mečeva u mlađim kategorijama.