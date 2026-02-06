logo
Legenda na korak od povratka u Romu: Frančesko Toti dobio poziv kluba

Legenda na korak od povratka u Romu: Frančesko Toti dobio poziv kluba

Legendarni fudbaler Rome Frančesko Toti blizu je povratka u klub

francesko toti blizu povratka u romu Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Bivši fudbaler Rome Frančesko Toti (49) mogao bi da se vrati u klub u kojem je ostavio veliki trag. Kako navodi trener Klaudio Ranijeri, bivši kapiten bi mogao da se vrati u voljeni klub nakon što detalji pregovora budu utanačeni. Još nije poznato u kojoj ulozi bi mogao da se nađe, ali vjeruje se da će imati ključnu simboličnu figuru za tim.

"Znam da Fridkinsovi razmišljaju o tome. Nadam se da Frančesko zaista može biti od koristi Romi, jer on je stvarno dio kluba", rekao je Ranijeri za "Skaj sport".

Frančesko Toti je profesionalnu fudbalsku karijeru okončao 2017. godine, poslije pune 24 sezone provedene u prvom timu Rome. Odmah po završetku igranja ostao je u klubu, gdje je preuzeo ulogu tehničkog saradnika. Iako je ideja bila da Toti i dalje bude dio svakodnevnog funkcionisanja kluba, nikada nije do kraja razjašnjeno koje su konkretne obaveze bile u opisu njegovog posla.

Zbog pogoršanih odnosa sa tadašnjom upravom, klupska legenda je 2019. godine odlučila da se povuče iz Rome. Tom prilikom je poručio da odlazi, ali da će se jednog dana vratiti - pod uslovom da klub dobije nove vlasnike. 

Toti se nedavno pojavio na stadionu Olimpiko tokom pobjede Rome nad Štutgartom rezultatom 2:0 u Ligi Evrope, što mu je bio prvi dolazak na stadion poslije skoro dvije godine. Kako piše "Korijere delo Sport", na utakmicu je stigao na poziv Rajana Fridkina, što dalje produbljuje nade da će se legenda vratiti kući.

