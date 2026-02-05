logo
Frančesko Toti i Roma - treći čin: Od legende na terenu do burnog rastanka i moguće nove šanse

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Poslije sedam godina, legendarni kapiten "vučice" mogao bi da se vrati u klub u kojem je proveo cijelu karijeru.

Frančesko Toti Izvor: Anton_Ivanov/Shutterstock

Frančesko Toti i Roma možda su pred trećim činom svoje duge i emotivne priče. Poslije legendarne igračke karijere i neuspješne epizode u klupskoj upravi, sve češće se govori o mogućem povratku "Princa Rima" u strukture kluba s "Olimpika". Postojanje kontakata potvrdio je i Klaudio Ranijeri, otkrivši da porodica Fridkin i Toti razgovaraju u potrazi za zajedničkim rješenjem.

Toti je u upravu Rome ušao u julu 2017. godine, nekoliko mjeseci nakon završetka igračke karijere, ali je od samog početka imao nejasno definisanu ulogu. Formalno je trebalo da bude veza između svlačionice i rukovodstva, dok je u praksi ostao bez stvarnih ovlašćenja u sportskom sektoru. Jedini trenutak u kojem je njegov stav imao konkretan uticaj bila je odluka da se u martu 2019. na klupu vrati Klaudio Ranijeri.

Tokom vremena, Toti je sve otvorenije izražavao želju za centralnijom ulogom u stvaranju buduće Rome, ali je klupska hijerarhija išla u drugom pravcu. U proljeće 2019. godine došlo je do konačnog razlaza, nakon što je predsjednik Džejms Palota u prvi plan postavio Franka Baldinija, nudeći Totiju funkciju tehničkog direktora koju je on doživio kao simboličnu.

U junu 2019. Toti je podnio ostavku, a u emotivnoj konferenciji za medije optužio klub da ga je sistematski marginalizovao, ističući da nikada nije imao mogućnost da stvarno radi na sportskim pitanjima. Roma je odgovorila zvaničnim saopštenjem u kojem je odbacila njegove navode i naglasila da mu je ponuđena jedna od najviših funkcija u klubu.

Ipak, na oproštaju Toti nije zatvorio vrata povratku, poručivši da je to "doviđenja, a ne zbogom", te da bi se vratio ukoliko bi nova vlasnička struktura odlučila da mu da punu podršku. Sedam godina kasnije, upravo ta mogućnost ponovo djeluje realno.

Toti je rekao da bi se uvijek rado vratio pod novim vlasništvom. A prema Klaudiju Ranijeriju, stvari su sada uveliko pokrenute – na veliko zadovoljstvo navijača.

"Ako bi se ukazala prilika da imam važnu ulogu u Romi, svakako bih je razmotrio. Roma je oduvijek bila moj dom i, ako bih jednog dana dobio poziv, sjeli bismo i detaljno razmotrili sve", rekao je Toti za TRT Sport i Korijere delo Sport.

"Bio sam važan igrač Rome. Ako bi mi bila ponuđena važna funkcija, sigurno bih je uzeo u ozbiljno razmatranje."

Za sada nije bilo zvanične objave o detaljima uloge koju bi Toti mogao da preuzme, ali su Ranijerijeve nedavne izjave ponovo rasplamsale raspravu o budućnosti legendarnog kapitena "vučice".

