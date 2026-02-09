logo
Legendarni fudbaler Bajerna i Francuske u Epstinovim fajlovima: Evo šta piše u njima o Franku Riberiju

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor Nezavisne novine
0

Među dokumentima koje je objavilo Ministarstvo pravde SAD nalazi se i ime legende Bajerna iz Minhena i nekadašnjeg reprezentativca Francuske Franka Riberija.

Frank RIberi u Epstinovim fajlovima Izvor: Instagram/franckribery7/Printscreen

Važno je naglasiti da se u objavljenim fajlovima pominju mnoga imena ljudi koji nisu optuženi niti im se na teret stavlja bilo kakvo krivično djelo povezano sa Epstinom, finansijerom i osuđenim seksualnim prestupnikom.

U okviru objave nalazi se više od 2.000 video-snimaka i 180.000 fotografija.

U dokumentima se navodi sljedeći odlomak:

"U [redigovano], oko [redigovano], Frank Riberi je pokušao da me prebije dok sam bila u svojoj bašti, pošto je došao do mog broja telefona i moje adrese. Policajci iz [redigovano] opkolili su ga i odveli nazad do njegovog automobila. Iznenadilo me je što sam vidjela dolazak kruga prostitucije u [redigovano], jer sam se, od svoje [redigovano] godine, konačno oslobodila svog nasilnog roditelja i ponovo pronašla majku, poslije godina razdvojenosti. Imala sam utisak da se jedan krak prostitucije vratio po mene, kao da sam njima morala da pripadam".

Takođe, u istom dokumentu se navodi:

"Sjećam se da je Silvan Kormije advokat Karima Benzeme, bivšeg reprezentativca".

U drugom djelu dokumentacije stoji:

"Oko januara, februara 2002. godine, Silvan Kormije je bio angažovan [redigovano] u svojstvu advokata pripravnika. Njegovo lice mi je bilo poznato, ali nisam mogla da se sjetim odakle. Nekoliko godina ranije, pretukao je svoju bivšu partnerku pred mojim očima u jednom mjestu za zabavu i savjetovala sam joj da podnese prijavu. Potom je došao sa Frankom Riberijem, a došla je i sudska policija iz Versaja, jer je tražio da mu se dovedu četrnaestogodišnje djevojčice".

Dalje se navodi i sljedeće:

"Poslije mog punoljetstva, oko [redigovano] i narednih godina, vidjela sam kako mi prilaze, između ostalih, i Frank Riberi. Njegova povezanost sa svijetom prostitucije više ne mora da se dokazuje, preko njegovog saradnika, krivičnog advokata Silvana Kormijea iz Liona [redigovano]. On me je pretukao i rekao: 'Frank mi je rekao da to uradim!'".

U ovom trenutku, objavljeni izvještaj se ne smatra optužnicom niti potvrdom bilo kakvog krivičnog djela osoba koje se pominju u dokumentima. Ostaje da se vidi kakve će dalje posljedice imati objavljivanje ovih podataka.

U zasebnom i ranijem slučaju iz 2010. godine, Frank Riberi je bio među četvoricom fudbalera – zajedno sa saigračem iz reprezentacije Karimom Benzemom - koji su bili optuženi zbog angažovanja maloljetne prostitutke.

Francuski sud je 2014. godine odbacio optužbe protiv Riberija i Benzeme, prenijele su "Nezavisne novine" pisanje portala "B92".

Izvor: PANORAMIC / imago sportfotodienst / Profimedia

  Riberi je 2007. godine stigao u Bajern iz Olimpik Marseja za tada rekordnih 25 miliona evra i za 12 sezona u minhenskom timu postao klupska legenda.

Postigao je 124 gola uz 182 asistencije za Bavarce u svim takmičenjima, a rekorder je po broju asistencija u Bundesligi kad su u pitanju inostrani fudbaleri (120).

Osvojio je u Bajernu ukupno 24 trofeja od čega devet titula prvaka Njemačke, šest DFB Pokala, kao i Ligu šampiona 2013. godine.

Za "trikolore" je odigrao 81 meč i postigao 16 pogodaka, a u fudbalsku penziju je otišao 2022. godine i to nakon što je kratko vrijeme proveo u italijanskoj Salernitani.

Smatraju ga jednim od najboljih krilnih fudbalera svih vremena u Francuskoj.

(MONDO)

