Legendarni fudbaler Bajerna i Francuske u Epstinovim fajlovima: Evo šta piše u njima o Franku Riberiju

Među dokumentima koje je objavilo Ministarstvo pravde SAD nalazi se i ime legende Bajerna iz Minhena i nekadašnjeg reprezentativca Francuske Franka Riberija.

Izvor: Instagram/franckribery7/Printscreen

Važno je naglasiti da se u objavljenim fajlovima pominju mnoga imena ljudi koji nisu optuženi niti im se na teret stavlja bilo kakvo krivično djelo povezano sa Epstinom, finansijerom i osuđenim seksualnim prestupnikom.

U okviru objave nalazi se više od 2.000 video-snimaka i 180.000 fotografija.

U dokumentima se navodi sljedeći odlomak:

"U [redigovano], oko [redigovano], Frank Riberi je pokušao da me prebije dok sam bila u svojoj bašti, pošto je došao do mog broja telefona i moje adrese. Policajci iz [redigovano] opkolili su ga i odveli nazad do njegovog automobila. Iznenadilo me je što sam vidjela dolazak kruga prostitucije u [redigovano], jer sam se, od svoje [redigovano] godine, konačno oslobodila svog nasilnog roditelja i ponovo pronašla majku, poslije godina razdvojenosti. Imala sam utisak da se jedan krak prostitucije vratio po mene, kao da sam njima morala da pripadam".

Franck Ribéry could be removed from FC 27!



A victim mentions Ribery multiple times in Epstein-related files. EA has previously removed Icons/players due to reputational concerns#FC26#FIFA#EAFC26pic.twitter.com/iGhXEbvPkQ — TheFutHub (@TheFutHubEAFC)February 8, 2026

Takođe, u istom dokumentu se navodi:

"Sjećam se da je Silvan Kormije advokat Karima Benzeme, bivšeg reprezentativca".

U drugom djelu dokumentacije stoji:

"Oko januara, februara 2002. godine, Silvan Kormije je bio angažovan [redigovano] u svojstvu advokata pripravnika. Njegovo lice mi je bilo poznato, ali nisam mogla da se sjetim odakle. Nekoliko godina ranije, pretukao je svoju bivšu partnerku pred mojim očima u jednom mjestu za zabavu i savjetovala sam joj da podnese prijavu. Potom je došao sa Frankom Riberijem, a došla je i sudska policija iz Versaja, jer je tražio da mu se dovedu četrnaestogodišnje djevojčice".

Dalje se navodi i sljedeće:

"Poslije mog punoljetstva, oko [redigovano] i narednih godina, vidjela sam kako mi prilaze, između ostalih, i Frank Riberi. Njegova povezanost sa svijetom prostitucije više ne mora da se dokazuje, preko njegovog saradnika, krivičnog advokata Silvana Kormijea iz Liona [redigovano]. On me je pretukao i rekao: 'Frank mi je rekao da to uradim!'".

U ovom trenutku, objavljeni izvještaj se ne smatra optužnicom niti potvrdom bilo kakvog krivičnog djela osoba koje se pominju u dokumentima. Ostaje da se vidi kakve će dalje posljedice imati objavljivanje ovih podataka.

U zasebnom i ranijem slučaju iz 2010. godine, Frank Riberi je bio među četvoricom fudbalera – zajedno sa saigračem iz reprezentacije Karimom Benzemom - koji su bili optuženi zbog angažovanja maloljetne prostitutke.

Francuski sud je 2014. godine odbacio optužbe protiv Riberija i Benzeme, prenijele su "Nezavisne novine" pisanje portala "B92".

Izvor: PANORAMIC / imago sportfotodienst / Profimedia

Riberi je 2007. godine stigao u Bajern iz Olimpik Marseja za tada rekordnih 25 miliona evra i za 12 sezona u minhenskom timu postao klupska legenda.

Postigao je 124 gola uz 182 asistencije za Bavarce u svim takmičenjima, a rekorder je po broju asistencija u Bundesligi kad su u pitanju inostrani fudbaleri (120).

Osvojio je u Bajernu ukupno 24 trofeja od čega devet titula prvaka Njemačke, šest DFB Pokala, kao i Ligu šampiona 2013. godine.

Za "trikolore" je odigrao 81 meč i postigao 16 pogodaka, a u fudbalsku penziju je otišao 2022. godine i to nakon što je kratko vrijeme proveo u italijanskoj Salernitani.

Smatraju ga jednim od najboljih krilnih fudbalera svih vremena u Francuskoj.

(MONDO)