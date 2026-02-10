Srpski golman počeo muzičku karijeru: Branio za "orlove" i Sarajevo, pa promijenio imidž i snimio pjesmu

Golman Emil Rockov svojevremeno je osvojio Kup Srbije sa Vojvodinom, a debitovao je i za seniorsku reprezentaciju Srbije i branio u ekipi Sarajeva. Sada ima muzičku karijeru.

Izvor: Youtube/X · O · R/Printscreen/MN Press

Nekadašnji reprezentativac Srbije i dugogodišnji čuvar mreže novosadske Vojvodine Emil Rockov (31) odlučio je da napravi zaokret u karijeri! Pošto je već nekoliko nedjelja slobodan u izboru nove sredine, jer je prekinuo saradnju sa Sarajevom, Rockov je iskoristio priliku za projekat koji nema nikakve veze sa fudbalom - izbacio je svoju prvu pjesmu!

Rockov je snimio numeru za koju je sam napisao tekst, a već je snimljen i spot koji bi mogao da donese potpuno drugačiji vid popularnosti - sada će za njega čuti i oni koji se ne sjećaju vremena kada je debitovao za seniorsku reprezentaciju Srbije ili kada je sa ekipom Vojvodine osvojio Kup Srbije. Istina, ima i onih koji znaju Emila Rockova, a možda ga ne bi prepoznali - nekada je bio ošišan do glave, a sada pjeva sa raspuštenom dugom kosom. Poslušajte muzički prvenac Emila Rockova:

Fudbalski golman Emil Rockov objavio je svoju prvu pesmu. Izvor: Youtube/X · O · R и A.N.D.R.

Koju pjevačicu je ljubio Rockov?

Nekadašnji golman Vojvodine nije potpuni stranac u muzičkim vodama, jer je nedavno bio u vezi sa pjevačicom! Njegova izabranica je u jednom trenutku bila Mahrina, popularna srpska pjevačica koja je na društvenim mrežama povremeno kačila zajedničke fotografije - ali uglavnom tako da se ne može sa sigurnošću reći ko je na njima.

Ipak, javnost je saznala da su Mahrina i Rockov u vezi, što je bilo zanimljivo jer su oboje javne ličnosti. Pjevačica je pre golmana ljubila Henija koji joj je kolega i saradnik na brojnim projektima u početnoj fazi karijere, dok je Emil Rockov ima ljubav sa Bebom Kružević. Portparolka Vojvodine i najljepša žena srpskog fudbala zavela je tada talentovanog golmana još dok je on bio član novosadskog kluba.

Kakvu karijeru ima Emil Rockov?

Golman Emil rockov ponikao je u Vojvodini i prošao kroz njene mlađe kategorije, a godinama je bio među stativama seniorske ekipe crveno-bijelih iz Novog Sada. Vojvodina ga je svojevremeno slala na pozajmice u Slogu iz Temerina i novosadski Proleter, a kasnije ga je i prodala mađarskom Fehervaru koji ga je i pozajmio matičnom klubu.

Vidi opis Srpski golman počeo muzičku karijeru: Branio za "orlove" i Sarajevo, pa promijenio imidž i snimio pjesmu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Nakon avanture u Mađarskoj, Emil Rockov je branio gol Sarajeva, a sa tim timom je osvojio i Kup Bosne i Hercegovine. Takođe, Rockov je osvojio Kup Srbije sa ekipom Vojvodine. Svojevremeno je zabilježio jedan nastup za seniorsku reprezentaciju Srbije, jer ga je selektor Ljubiša Tumbaković poslao na teren u samom finišu prijateljskog meča protiv Paragvaja 2019. godine, kada je zamijenio Predraga Rajkovića.

Bonus video:

Pogledajte 00:37 Devojka prvi put komentariše fudbal na TV Arena Sport Izvor: Arena Sport Izvor: Arena Sport

(MONDO)