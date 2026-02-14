logo
Sjajne vijesti iz Engleske: Edoardo Bove nakon srčanih problema ponovo na terenu!

Sjajne vijesti iz Engleske: Edoardo Bove nakon srčanih problema ponovo na terenu!

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Mladi Italijan poslije poslije više od godinu dana zaigrao je fudbal na profesionalnom nivou.

Edoardo Bove Izvor: Marco Iacobucci Epp/Shutterstock

Sjajne vijesti stižu iz Engleske. Edoardo Bove (23) vratio se na teren. Bivši vezista Rome i Fiorentine ušao je u završnici utakmice Čempionšipa između Prestona i Votforda, te tako zaigrao fudbal na profesionalnom nivou nakon više od godinu dana pauze.

U januaru je Bove raskinuo ugovor s Romom nakon ugradnje defibrilatora, uređaja koji nije u skladu sa sigurnosnim pravilima Serije A, a kako bi nastavio da igra fudbal, odlučio je da ode u Englesku i započne novu avanturu u dresu Votforda.

Poslije nekoliko sedmica treninga kako bi povratio formu, vezista se ponovo vratio na teren.

Podsjetimo, Bove se početkom decembra 2024. godine srušio na utakmici Fiorentine i Intera, a potom je operisan. Nakon operacije i ugradnje implantabilnog kardioverter-defibrilatora, Bove se uspješno oporavio i dobio veliku podršku širom fudbalske javnosti.

Ipak, zbog strogih italijanskih propisa, igračima sa takvim uređajem nije dozvoljeno da nastupaju u Seriji A, što ga je natjeralo da karijeru nastavi u inostranstvu.

Utakmica Preston - Votford završena je neriješenim rezultatom 2:2, a Bove je u igru ušao u 86. minutu.

