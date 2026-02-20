logo
Lil odbijen, mora da igra pred Zvezdu: Donesena nova odluka zbog opasnih poplava

Goran Arbutina
Goran Arbutina
0

Lil će ipak morati da igra utakmicu Lige 1 pred dolazak u Beograd na revanš protiv Crvene zvezde.

Odbijen zahtjev za odlaganje Lil igra protiv Anžea Izvor: MN PRESS

Lil je tražio da se meč francuskog prvenstva protiv Anžea odloži,međutim od toga neće biti ništa. Liga 1, Fudbalski savez Francuske i lokalne vlasti donijele su odluku da se meč 23. kola između Anžea i Lila igra, bez obzira na to što i dalje postoji opasnost od poplava.

Doneta je pak odluka da se meč igra iza "zatvorenih vrata" odnosno na stadionu "Rejmon Kopa" neće biti navijača, što je odluka s kojom su se na kraju složila oba kluba.

"Region u kome je Anže je od početka sedmice i dalje pod crvenim meteo-alarmom zbog poplava. Posljedice ovih vremenskih uslova dovele su u pitanje meč između Lila i Anžea ove nedjelje (17.15), ali na kraju je ipak donesena drugačija odluka. Meč će biti odigran, ali bez prisustva publike, odnosno bez 10.000 navijača koji su prvobitno bili očekivani", navodi se u saopštenju i dodaje:

Podsjetimo, to znači da će i Lil i Crvena zvezda odigrati po još jednu utakmicu do revanša u Ligi Evrope koji je zakazan za 26. februar na stadionu "Rajko Mitić", a u koji Zvezda nosi kapital (1:0).

I dok Lil gostuje Anžeu u nedelju i pokušava da "izađe iz krize", Crvena zvezda će isti dan dočekati Partizan u "vječitom" derbiju.

