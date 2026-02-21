"Stavili mi šipku kroz butinu i povezali je šrafovima": Engleski napadač opet na terenu poslije jezive nesreće

Majkl Antonio ne odustaje. Sa 35 godina, poslije godinu i po dana pauze zbog strašne saobraćajne nesreće koju je jedva preživlo, hoće ponovo da igra fudbal.

Izvor: John Walton / PA Images / Profimedia

Majkl Antonio se vraća na teren. Iskusni korpulentni napadač, koga najviše pamtimo iz dana kada je nastupao za Vest Hem, nije završio karijeru. Iako su mnogi mislili da je sa fudbalom gotovo kada je doživio tešku saobraćajnu nesreću, on nije odustao.

U decembru 2024. godine slupao se u svom automobilu i jedva preživio udes, a sada engleski mediji navode da su za njega zainteresovani Čarlton Atletik, kao i katarski klub Al Sailija, koji je ove sezone ušao u najviši rang takmičenja.

Nekadašnji reprezentativac Jamajke trenira u Londonu sa fudbalerima Čarltona, a prije ponuda ova dva kluba imao je probu u Lesteru koju nije prošao.

Ne sjeća se ničega

"Ono što je ludo je što su svi na svijetu više očekivali tu nesreću od mene. Iako sam ja učestvovao u njojm nisam je proživio jer se ne sjećam ničega. Ne sjećam se udarca, ne sjećam se bolnice, ne sjećam se odlaska na operaciju niti operacije. Mnogo je emocija bilo tu i moje tijelo pamti stvari koje je prošlo koje mozak ne pamti. Ono što sam naučio iz svega je da je fudbal bitan, ali da je zdravlje bitnije. Mnogo toga sam sklanjao u stranu i nisam radio jer sam bio lijen. Pričao sam svima: 'Ne želim da budem na TV-u, da budem voditelj, da vodim svoj podkast.' Nikada nisam radio na tome i ništa od toga zamalo da se ne desi zato što sam zamalo umro", rekao je Antonio u jednom intervjuu.

U martu 2025. godine za BBC je pričao koliko je zapravo bio blizu smrti i šta je sve preživio kada se probudio iz kome.

"Slomio sam moju butnu kost na četiri mjesta. Stavili su šipku kroz moju butinu i povezali je sa četiri šrafa kako bi mi noga stajala na mjestu. Moj prvi hirurg je rekao da ne stavljam nikakav teret na nogu tri mjeseca, što je sada prošlo i sada ponovo hodam. Drugi specijalista je rekao da moram polako da povećavam teren tokom naredne tri nedjelje, ali ću biti još dvije nedjelje na štakama. Sveukupno su mi rekli da treba godinu dana da mi noga zaraste kako treba", rekao je Antonio.