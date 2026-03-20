Italijani otkrili karte: Evo sa kojim snagama žele prvi plasman na Mundijal nakon 12 godina!

Đenaro Gatuzo odredio je spisak reprezentativaca za baraž. U prvom meču, njegovu ekipu čeka Sjeverna Irska, a u drugom, možda, selekcija Bosne i Hercegovine...

Izvor: Gonzales Photo/FCI / imago sportfotodienst / Profimedia

Selektor Italije Đenaro Gatuzo saopštio je spisak reprezentativaca za martovski baraž za plasman na Mundijal, koji se predstojećeg ljeta igra u SAD, Kanadi i Meksiku. "Azuri" će 26. marta u Bergamu dočekati selekciju Sjeverne Irske, a ukoliko iz tog duela izađu kao pobjednici, pet dana kasnije će izaći na megdan Bosni i Hercegovini ili Velsu na gostujućem terenu.

- golmani: Elija Kaprile, Marko Karneseki, Đanluiđi Donaruma, Aleks Meret;

- odbrambeni igrači: Alesandro Bastoni, Alesandro Bonđoorno, Rikardo Kalafiori, Andrea Kambijazo, Dijego Kopola, Federiko Dimarko, Federiko Gati, Đanluka Manćini, Marco Palestra, Đorđo Skalvini, Leonardo Spinacola;

- vezisti: Nikolo Barela, Brajan Kristante, Davide Fratezi, Manuel Lokateli, Nikolo Pisili, Sandro Tonali;

- napadači: Federiko Kjeza, Frančesko Pio Espozito, Mojze Kin, Mateo Politano, Đakomo Raspadori, Mateo Retegui, Đanluka Skamaka.

Italijani će kroz ovaj baraž pokušati da se domognu prvog plasmana na Mundijal još od 2014. godine. Tada su u Brazilu, baš kao i u Južnoafričkoj Republici četiri godine ranije, eliminisani u grupnoj fazi.

Nakon ta dva prvenstva, nisu uspjeli da se kvalifikuju na prvenstva u Rusiji 2018. i Kataru 2022. godine.

