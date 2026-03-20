Privremeno zatvoren stadion Novog Pazara zbog haosa protiv Crvene zvezde: Partizan pred praznim tribinama?

Meč Novog Pazara i Crvene zvezde izazvao je mnogo polemike u srpskoj javnosti, jer se o neredima pričalo danima.

Disciplinska i etička komisija Fudbalskog saveza Srbije donijela je odluku o privremenom zatvaranju stadiona Novog Pazara. Mjera donijeta nakon incidenata na utakmici sa Crvenom zvezdom trajaće do donošenja konačne odluke u ovom postupku, a cijeli proces mogao bi da potraje.

Kako prenosi "Sport Klub", očekuje se dug dokazni postupak protiv Novog Pazara, koji će se pisanim putem braniti od optužbi i pokušavati da izbjegne mečeve pred praznim tribinama u najvažnijem dijelu sezone - dok se ekipa Nenada Lalatovića bori za izlazak u Evropu, drugi u klupskoj istoriji.

Neredi koji su uticali na ovu odluku dogodili su se na meču četvrtfinala Kupa Srbije, kada je u Novom Pazaru gostovala Crvena zvezda. Meč je više puta prekidan, a prvi put nakon samo nekoliko desetina sekundi. Navijači Crvene zvezde i domaća publika smještena na istočnoj tribini imali su sukob odmah na početku meča, a meč su obilježile bakljade, psovke i uvrede na račun fudbalera Zvezde među kojima se isticao Nair Tiknizjan, ali i povici na račun Nasera Orića sa jedne, odnosno Ratka Mladića sa druge strane.

Sukob se nastavio nakon meča kada je kamenovan jedan od autobusa kojim su navijači Crvene zvezde putovali na ovo gostovanje, a navijačkih tuča bilo je po gradskim ulicama, pa čak i ispred policijske stanice. Na poluvremena meča u manji sukob ušli su i fudbaleri dva tima u jednom od najintenzivnijih mečeva srpskog fudbala ove sezone.

Epilog je zatvaranje stadiona Novog Pazara do donošenja konačne odluke, a pitanje je da li će se to desiti prije prve naredne utakmice. Novi Pazar u narednom periodu gostuje ekipama Javora u Ivanjici i Železničara u Pančevu, a tek bi 8. aprila u ovkriu 30. kola Superlige Srbije trebalo da igra na svom terenu - protiv Partizana. To znači da komisija ima gotovo 20 dana za donošenje odluke prije narednog meča u Novom Pazaru.

