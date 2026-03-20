logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Privremeno zatvoren stadion Novog Pazara zbog haosa protiv Crvene zvezde: Partizan pred praznim tribinama?

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Meč Novog Pazara i Crvene zvezde izazvao je mnogo polemike u srpskoj javnosti, jer se o neredima pričalo danima.

fss zatvorio stadion fk novi pazar Izvor: MN PRESS

Disciplinska i etička komisija Fudbalskog saveza Srbije donijela je odluku o privremenom zatvaranju stadiona Novog Pazara. Mjera donijeta nakon incidenata na utakmici sa Crvenom zvezdom trajaće do donošenja konačne odluke u ovom postupku, a cijeli proces mogao bi da potraje.

Kako prenosi "Sport Klub", očekuje se dug dokazni postupak protiv Novog Pazara, koji će se pisanim putem braniti od optužbi i pokušavati da izbjegne mečeve pred praznim tribinama u najvažnijem dijelu sezone - dok se ekipa Nenada Lalatovića bori za izlazak u Evropu, drugi u klupskoj istoriji.

Neredi koji su uticali na ovu odluku dogodili su se na meču četvrtfinala Kupa Srbije, kada je u Novom Pazaru gostovala Crvena zvezda. Meč je više puta prekidan, a prvi put nakon samo nekoliko desetina sekundi. Navijači Crvene zvezde i domaća publika smještena na istočnoj tribini imali su sukob odmah na početku meča, a meč su obilježile bakljade, psovke i uvrede na račun fudbalera Zvezde među kojima se isticao Nair Tiknizjan, ali i povici na račun Nasera Orića sa jedne, odnosno Ratka Mladića sa druge strane.

Sukob se nastavio nakon meča kada je kamenovan jedan od autobusa kojim su navijači Crvene zvezde putovali na ovo gostovanje, a navijačkih tuča bilo je po gradskim ulicama, pa čak i ispred policijske stanice. Na poluvremena meča u manji sukob ušli su i fudbaleri dva tima u jednom od najintenzivnijih mečeva srpskog fudbala ove sezone.

Epilog je zatvaranje stadiona Novog Pazara do donošenja konačne odluke, a pitanje je da li će se to desiti prije prve naredne utakmice. Novi Pazar u narednom periodu gostuje ekipama Javora u Ivanjici i Železničara u Pančevu, a tek bi 8. aprila u ovkriu 30. kola Superlige Srbije trebalo da igra na svom terenu - protiv Partizana. To znači da komisija ima gotovo 20 dana za donošenje odluke prije narednog meča u Novom Pazaru.

Bonus video:

Pogledajte

00:32
Novi Pazar Crvena zvezda haos na kraju poluvremena
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)

FK Novi Pazar

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC