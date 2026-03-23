Željezničar: "Manijaci" nisu koristili govor mržnje; Široki Brijeg: Sarajevski navijači prvi vrijeđali i psovali (VIDEO)

Nakon nedjeljnih incidenata na "Pecari", gdje su se navijači Željezničara sukobili sa policijom, dan kasnije su uslijedila i saopštenja sarajevskog kluba, odnosno Širokog Brijega, povodom nemilih scena.

Fudbalski savez BiH oglasio se danas saopštenjem za javnost povodom incidenata koji su se dogodili tokom susreta Širokog Brijega i Željezničara, odigranog u nedjelju na "Pecari". Duel je, naime, prekinut 20 minuta prije kraja zbog spornog transparenta gostujućih navijača koji se odnosi na period poslije potpisivanja Dejtonskog sporazuma.

"Manijaci" su istakli transparent o tzv. reintegraciji Grbavice, na kojem se vidi zamjena table Ulice srpskih boraca i postavlja Ulica Hamdije Čemerlića, nakon čega je arbitar Haris Halkić prekinuo meč i tražio da se ukloni.

Navijači Željezničara to nisu učinili, ubačeno je nekoliko baklji na teren, nakon čega je uslijedila tuča pristalica sarajevskog kluba sa policijom, a u današnjem saopštenju bh. kuće fudbala, istaknuto je da je u toku istraga o svemu što se dogodilo.

Gostujući navijači sukobili su se i s policijskim službenicima, prazni se dio tribine gdje su smješteni ⚽️pic.twitter.com/49BVY14tAx — Jabuka.tv (@jabukatv)March 22, 2026

Potom je uslijedilo saopštenje Želje, koji je najoštrije osudio dešavanja na "Pecari".

"Fudbalski klub Željezničar izražava duboku zabrinutost i najoštrije osuđuje dešavanja na utakmici u Širokom Brijegu, koja predstavljaju ozbiljno kršenje osnovnih standarda sigurnosti, proporcionalnosti i postupanja prema navijačima u organizovanom sportu.

Postupci službenih lica i lokalnih sigurnosnih struktura, uključujući prekid susreta i prisilno udaljavanje naših navijača bez jasnog pravnog osnova, kao i evidentna i nesrazmjerna upotreba sile, neprihvatljivi su i zahtijevaju hitno institucionalno preispitivanje.

FK Željezničar posebno ukazuje na kontinuiranu i sistemsku nedosljednost u primjeni standarda. Dok se na stadionima širom Bosne i Hercegovine redovno tolerišu ekstremni nacionalistički ispadi, veličanje ratnih zločinaca i otvoreni pozivi na nasilje, bez adekvatne reakcije nadležnih, sad smo svjedočili drastičnoj i selektivnoj intervenciji protiv naših navijača zbog sadržaja koji ne predstavlja nikakav oblik govora mržnje niti kršenje propisa.

Transparent koji je bio povod za ovakvu reakciju predstavlja istorijski i društveni kontekst vezan za reintegraciju dijela Sarajeva, uključujući prostor Stadiona Grbavica, i kao takav ne može biti kvalifikovan kao provokacija ili sigurnosna prijetnja. Svako drugačije tumačenje predstavlja opasan presedan i direktno zadire u pravo na dostojanstveno i legitimno izražavanje kolektivnog sjećanja.

FK Željezničar očekuje hitnu, nezavisnu i transparentnu istragu, uz jasno utvrđivanje individualne i institucionalne odgovornosti. Od Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine zahtijevamo nedvosmislenu i odlučnu reakciju, u skladu sa standardima koje nalažu UEFA i međunarodna sportska regulativa.

Naglašavamo da će klub, u cilju zaštite svojih navijača, integriteta i reputacije, razmotriti sve dostupne pravne i institucionalne mehanizme, uključujući i obraćanje relevantnim međunarodnim tijelima.

FK Željezničar ostaje čvrsto opredijeljen za zaštitu svojih vrijednosti i neće prihvatiti selektivnu primjenu pravila niti bilo kakav oblik institucionalne nepravde.

Na kraju, zahvaljujemo NK Široki Brijeg na korektnom gostoprimstvu".

Na saopštenje plavih sa "Grbavice" uslijedilo je ubrzo i saopštenje Širokobriježana, koje prenosimo u cijelosti.

"Iako NK Široki Brijeg ne želi učestvovati u javnim prepucavanjima putem saopštenja, dužni smo reagovati radi zaštite ugleda Kluba i ponosnog imena Grada Širokog Brijega, koji su u dijelu medijskog prostora u Bosni i Hercegovini, posebno sa sjedištem u Sarajevu, prikazani na netačan i jednostran način.

Na utakmici 26. kola između NK Široki Brijeg i FK Željezničar, nažalost, u drugi plan pali su sportski sadržaji zbog incidenata koji nemaju veze sa sportom i našim Klubom i Gradom, a koji su u velikoj mjeri obilježili susret.

Naglašavamo kako NK Široki Brijeg nije imao nikakvu ulogu niti povezanost sa zahtjevima za uklanjanje predmetnog transparenta u sektoru gostujućih navijača. Sve aktivnosti u vezi s tim provodile su isključivo nadležne službe na temelju važećih propisa i pravila.

Tokom dijela utakmice, stadionom su od strane gostujućih navijača Manijaka odjekivale krajnje neprimjerene, uvredljive i zapaljive poruke upućene domaćoj publici i gradu, uključujući skandiranja poput: “Gazi, gazi ustaše”, “Država Bosna”, kao i niz psovki i uvreda: “J*bi Široki, Široki maleni”, “J*bemo vam mater u p***”, uz druge slične povike: “Gazi, gazi četnike”,... Takvo ponašanje trajalo je kontinuirano i predstavljalo je ozbiljno narušavanje sportskog ambijenta.

Naglašavamo kako domaći navijači ni u jednom trenutku do prekida susreta, odnosno do trenutka kada su se gostujući navijači sukobili s policijom, nisu uputili niti jedan pogrdan ili uvredljiv povik prema gostujućim navijačima. Sporni uzvici s domaće tribine uslijedili su tek kao reakcija na višekratno i kontinuirano vrijeđanje od strane gostujućih navijača.

Posebno zabrinjava činjenica da značajan broj medija - od kojih ni jedan nije bio službeno akreditovan za ovu utakmicu - nije prenio niti jedan od navedenih uzvika gostujućih navijača, već je isključivo i jednostrano izvještavao o reakciji domaće publike. Pored toga, važno je naglasiti kako su za utakmicu, pored novinara iz Širokog Brijega i Hercegovine, uredno i službeno bila akreditovana samo tri medijska radnika FK Željezničar.

Stoga žalimo što se “naknadna pamet” i “pogled iz udobne sarajevske fotelje”, očito po određenim direktivama, koriste za stvaranje insinuacija prema NK Široki Brijeg i Gradu Širokom Brijegu, prikazujući ih u javnosti na način koji sugeriše fašističke ili druge neprimjerene stavove, što je u potpunosti neosnovano.

Ovim događajima samo se dodatno potvrđuju ranija saznanja da su pojedine situacije unaprijed planirane i orkestrirane s ciljem da se NK Široki Brijeg i Grad Široki Brijeg ponovo prikažu u negativnom i iskrivljenom svjetlu.

Svjesni smo šireg konteksta te jasno poručujemo kako se bilo čije političke težnje i interesi neće prelamati preko leđa NK Široki Brijeg i ponosnog Grada Širokog Brijega. Želimo jasno poručiti medijima i javnosti da se okanu napada i insinuacija protiv NK Široki Brijeg i Grada Širokog Brijega. Ne želimo voditi tuđe bitke niti biti meta neosnovanih optužbi. Široki Brijeg ostaje otvoren grad, koji prima svakog dobronamjernog posjetioca i sportskog navijača.

Zbog svega navedenog, NK Široki Brijeg donio je odluku o privremenom prekidu saradnje s medijima koji su objavili netočne i jednostrane informacije, sve dok ne objave javne ispravke i izvinjenja te ne prenesu cjelovit i istinit prikaz događaja s posebnim naglaskom na ponašanje gostujućih navijača tokom utakmice.

U konačnici, naglašavamo kako je NK Široki Brijeg u potpunosti ispunio sve organizacijske obaveze te osigurao korektan i profesionalan prijem za FK Željezničar i njihove navijače. Ovom prilikom zahvaljujemo FK Željezničar na korektnoj i profesionalnoj saradnji u organizaciji utakmice.

NK Široki Brijeg jasno ističe kako čvrsto stoji uz svoje navijače, ali ujedno i naglašava kako ne podržava niti opravdava bilo kakav oblik neprimjerenog ponašanja na sportskim terenima.

Ostajemo čvrsto opredijeljen za promociju sporta, međusobnog poštovanja i odgovornog ponašanja na sportskim događajima, te osuđuje svaki oblik govora mržnje i neprimjerenog ponašanja - bez obzira s koje strane dolazio".

Inače, meč je okončan neriješenim rezultatom 1:1, gol za goste iz Sarajeva postigao je Kolin Sedorf, dok je bod domaćinu osigurao Matej Senić.

