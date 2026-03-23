FS BiH se oglasio o incidentima u Širokom Brijegu!

Stiglo je saopštenje iz bh. kuće fudbala po pitanju incidenata u duelu Širokog Brijega i Željezničara (1:1).

Fudbalski savez BiH oglasio se ovog ponedjeljka saopštenjem za javnost povodom incidenata koji su se dogodili tokom susreta Širokog Brijega i Željezničara, odigranog u nedjelju na Pecari. Duel je, naime, prekinut 20 minuta prije kraja prekinut je dvadesetak minuta prije kraja zbog spornog transparenta gostujućih navijača koji se odnosi na period poslije potpisivanja Dejtonskog sporazuma.

"Manijaci" su istakli transparent o tzv. reintegraciji Grbavice, nakon čega je arbitar Haris Halkić prekinuo meč i tražio da se ukloni. Navijači Željezničara to nisu učinili, ubačeno je nekoliko baklji na teren, nakon čega je uslijedila tuča pristalica sarajevskog kluba sa policijom.

Duel je nastavljen tek nakon što su navijači Željezničara napustili tribinu, a bh. kuća fudbala istakla je da je u toku istraga o svemu što se dogodilo.

"U kontekstu jučerašnjih zbivanja na utakmici 26. kola Wwin lige BiH između NK Široki Brijeg i FK Željezničar Sarajevo u Širokom Brijegu, Fudbalski savez Bosne i Hercegovine je u skladu sa statutarnim odredbama, pravilnicima i propisima o takmičenju FS BiH, poduzeo sve aktivnosti sa ciljem utvrđivanja stanja od momenta prekida utakmice, izlaska navijača gostujuće ekipe i nastavka utakmice na stadionu Pecara u Širokom Brijegu.

Tokom jutra su održane vanredne sjednice Komiteta za takmičenje i Komiteta za stadione i bezbjednost FS BiH, sa kojih su dostavljeni zahtjevi službenim licima utakmice u Širokom Brijegu za njihove dopunske izvještaje na okolnosti od momenta prekida utakmice (67 minuta) do nastavka utakmice uz vremensku nadoknadu od 23 minute.

Organi i tijela FS BiH će poduzeti proceduralne radnje u skladu sa Pravilnikom o radu pravnih tijela i komiteta FS BiH, a predmetni izvještaji (redovni i dopunski) će biti razmatrani na sjednicama nadležnih komiteta FS BiH zakazanih u ovoj radnoj sedmici. Nakon što nadležni organi FS BiH utvrde činjenično stanje, provjere ispravnost u postupanju službenih lica delegiranih na ovoj utakmici, isti će poduzeti službene korake sa provođenjem mjera propisanih aktima FS BiH", navedeno je iz bh. Saveza.

Ovaj derbi završen je rezultatom 1:1, pa su Širokobriježani tako deset kola prije kraja sezone na petom mjestu sa 37 bodova. Željezničar je odmah ispod, sa osam bodova manje, ali i samo šest bodova više od Sloge Meridian, prvog tima u zoni ispadanja iz elite.

