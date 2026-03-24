Dragan Đurić: "Da sam ranije otišao iz Partizana - ne bih bio u zatvoru"

Bivši predsjednik Fudbalskog kluba Partizan Dragan Đurić govorio je o periodu provedenom u Humskoj.

Bivši predsjednik Partizana Dragan Đurić govorio je o mandatu u Humskoj. Tom prilikom podvukao je da su suviše dominantne godine crno-bijelih direktna posljedica toga što je stručan kadar bio na čelu kluba. Između ostalog, dodao je i da je trebalo ranije da napusti Parni valjak, jer tako, kako i sam kaže, ne bi bio u zatvoru.

"Danas svi gledaju sebe, pa tek onda Partizan. U moje vrijeme sam imao ozbiljan UO, ljude oko sebe. Bilo je istraga oko transfera, ali sve je bilo čisto. Pravili smo ozbiljne poslove. Prodali smo Ljajića i Tošića u Mančester junajted, Mitrovića u Anderleht, Markovića u Benfiku. Sve te cifre danas pomnožite sa četiri da dobijete pravu sliku", rekao je Đurić u razgovoru za Kurir.

"Bio sam u pritvoru nekoliko dana, ali to nema direktne veze sa fudbalom. To je posljedica fudbala. Ovde u Srbiji svi hoće da 'skinu glavu' uspješnom čoveku. Kada sam izašao, pozvao me je Terzić koji je ranije bio devet mjeseci zatvoren, od čega je veći dio vremena proveo u samici. To samo jaki ljudi mogu da izdrže. Rekao mi je da ne poštuje čovjeka koji nije bio u pritvoru. Bili su Džaja, Tito..."

Sve bi bilo drugačije da je ranije napustio Humsku.

"Da sam Partizan napustio godinu dana ranije - ne bih bio u tom problemu. Međutim, i to mi je dalo snagu. Greške su surove, samo ako ne znaš gdje si pogriješio. Meni su prijatelji govorili da poslije pet titula za pet godina treba da se povučem, ali mene je vuklo još", rekao je on.

