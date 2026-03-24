Oglasio se sestrić Peđe Mijatovića, prvi put nakon što je "precrtan" u Partizanu

Oglasio se sestrić Peđe Mijatovića, prvi put nakon što je "precrtan" u Partizanu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Prva izjava Đorđija Ćetkovića od kada je Srđan Blagojević odlučio da ga izbaci iz stručnog štaba Partizana.

djordjije cetkovic o odlasku iz partizana Izvor: MN PRESS

Povratkom Srđana Blagojevića u Partizan postavljen je uslov da iz Humske mora da ode Đorđije Ćetković. U pitanju je pomoćni trener koji je već duže vrijeme bio u stručnom štabu crno-bijelih, međutim iz određenih razloga nije odgovarao Blagojeviću i zato je insistirao na njegovom odlasku.

Sestrić potpredsjednika kluba Predraga Mijatovića je inače u Humsku došao još 2021. godine, bilježio je zaista odlične rezultate u mlađim kategorijama, osvojio je titulu sa kadetima (2022/23), a onda je došao u stručni štab Aleksandra Stanojevića, pa zatim Sava Miloševića, Srđana Blagojevića, Marka Jovanovića, Nenada Stojakovića i na kraju Damira Čakara, što će mu očigledno biti i posljednji posao u Humskoj. Bar za sada.

"Igračima, navijačima i svim dobrim ljudima u klubu!", napisao je Ćetković u oproštajnoj poruci od Partizana na Instagramu: "U fudbalu, kao i u životu, postoje trenuci kada se putevi razdvajaju. Došao je jedan od tih trenutaka. Iza mene ostaje period rada, borbe i odgovornosti prema dresu koji ovaj klub predstavlja".

"Od prvog dana sam tražio maksimum - od sebe, od igrača i od svih oko tima. Jer veliki klubovi ne žive od riječi, već od rada, karaktera i hrabrosti da se preuzme odgovornost kada je najteže".

"Ponosan sam na svlačionicu koja je znala šta znači boriti se za grb na dresu. Ponosan sam na svaku kap znoja na treningu i svaku borbu na terenu. To su stvari koje čine tim. Navijačima hvala na energiji i podršci koju samo veliki klub može da ima. Ta snaga se osjeća na svakom koraku. Odlazim uzdignute glave, jer znam da sam dao sve što jedan trener može da da. Klub će uvijek biti veći od svakog pojedinca i baš zato mu želim snagu, jedinstvo i velike pobede u budućnosti. Fudbal ide dalje. Klub ide dalje. A poštovanje prema ovom grbu ostaje zauvijek", zaključuje se u poruci Đorđija Ćetkovića.

Milka Forcan ekskluzivno za Kurir: Koje sve promene nova uprava Partizana donosi klubu?
Izvor: Kurir televizija
Izvor: Kurir televizija

(MONDO)

Predrag Mijatović FK Partizan

