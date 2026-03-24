Održana sjednica Izvršnog odbora FS BiH: Određen datum Generalne skupštine

U utorak je u prostorijama Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine u Sarajevu pod predsjedavanjem predsjednika Vice Zeljkovića održana 9. sjednica Izvršnog odbora FS BiH.

Izvor: FS BiH, nfsbih.ba

Kako je saopšteno na zvaničnom sajtu FS BiH, na sjednici je određen datum održavanja redovne sjednice Generalne skupštine NS/FS BiH za dan 14.05.2026. godine.

U sklopu pripremnih aktivnosti za održavanje ove sjednice, usvojeni su Izvještaj o radu za 2025. godinu i Plan rada FS BiH za 2026. godinu.

Redovna sjednica najvišeg zakonodavnog organa FS BiH će biti održana u Sarajevu.

(MONDO)