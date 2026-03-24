Održana sjednica Izvršnog odbora FS BiH: Određen datum Generalne skupštine

U utorak je u prostorijama Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine u Sarajevu pod predsjedavanjem predsjednika Vice Zeljkovića održana 9. sjednica Izvršnog odbora FS BiH.
Kako je saopšteno na zvaničnom sajtu FS BiH, na sjednici je određen datum održavanja redovne sjednice Generalne skupštine NS/FS BiH za dan 14.05.2026. godine.
U sklopu pripremnih aktivnosti za održavanje ove sjednice, usvojeni su Izvještaj o radu za 2025. godinu i Plan rada FS BiH za 2026. godinu.
Redovna sjednica najvišeg zakonodavnog organa FS BiH će biti održana u Sarajevu.
