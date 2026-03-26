"Andro, ti nisi otišao, bio si veći od vremena": Delibašićev otac rasplakao igrače Partizana govorom na grobu

Otac Andrije Delibašića je održao potresan govor na njegovom grobu i rasplakao delegaciju Partizana u Crnoj Gori.

Delegacija fudbalskog kluba Partizan na čelu sa trenerom Srđanom Blagojevićem posjetila je grob nekadašnjeg fudbalera crno-bijelih Andrije Delibašića koji je preminuo u 44. godini. Saša Zdjelar i Andrej Kostić zajedno su položili vijenac u Nikšiću. Poslije toga je njegov otac Slavko održao potresan govor i rasplakao mnoge.

"Život se sastoji iz različitih priča, neke obiluju radosti i srećom, neke su pune tuge i bola. Mojoj porodici najveću sreću, a njegov odlazak najveću bol. Svakim danom je bol sve veći, ali ponos je veći i juče i danas. Ponosni smo što je bio naš i vaš i što je ostavio autentičan trag u vremenu. Za mene je on biljeg i patnja i krst i utvrda. Nesrušena tvrđava i potvrda da je bio veći od vremena u kom je živio. Andro, nisi otišao, ti si u svima nama zapravo previše ostao. Čovjek može da bude ovo ili ono, živjeti tamo ili ovamo, raditi koješta, ali nema vrednijih stvari nego biti čovjek. Andrija je bio naš sin, brat, otac, suprug, prijatelj, fudbaler i trener, ali prije svega bio je čovjek", rekao je Slavko.

Nastavio je u istom dahu dok su oko njega mnogi brisali suze i nisu mogli da kontrolišu emocije.

"Porodica zna koliko je dobrote i duha nosio u sebi. Ponosni smo što je toliko ljudi osjetilo to srce i čulo njegovu lijepu i umirujuću riječ. Najljepša lekcija koju sam te naučio je da smo na ovom svijetu svi jednaki i da svima treba dati priliku i pažnju, nemoguće je za kratko vrijeme istaći sve što je Andrija uradio u svom bogatom fudbalskom životu, neću vas time opterećivati, jer svi ovdje to znamo. Njegovo ime će u istoriji ovih klubova, učesnika turnira, biti ispisano velikim slovima, kao i u svim klubovima i reprezentacijama. Svi za njim žale, bio je dostojanstven i veličanstven, dobronamjeran i plemenit. Nekada pomislim da je upravo ta plemenitost ubrzala njegov odlazak sa ovog svijeta", zaključio je Slavko Delibašić.

Kako je preminuo Andrija?

Andrija Delibašić je preminuo u martu prošle godine. Izgubio je bitku sa teškom bolešću - sa tumorom. Njemu je dijagnostikovan tumor mozga u martu 2023. godine dok je bio trener Mornara. Hitno je operisan, uspješno se oporavljao, vratio se fudbalu i onda je saznao najgoru moguću vijest, da se bolest vratila.

Nažalost, nije uspio drugi put da je pobijedi, a u njegovu čast se u Nikšiću igra Memorijalni turnir koji nosi njegovo ime i tamo učestvuju Partizan, Budućnost i Sutjeska.

Podsjetimo, Delibašić je u Partizan stigao kao 14-godišnjak iz matične Sutjeske iz rodnog Nikšića. U crno-bijelom je igrao čak devet godina, od kojih je pet proveo u prvom timu. Sa crno-bijelima igrao je i u Ligi šampiona i bio je strijelac u grupnoj fazi u sezoni 2003/04 u utakmici protiv Porta. Poslije toga je igrao i za Majorku, Benfiku, Bragu, AEK, Beiru-Mar, Real Sosijedad, Erkules, Rajo Valjekano, Račaburi sa Tajlanda i za Sutjesku, u kojoj je 2015. završio karijeru.