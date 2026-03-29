"Nisam mogao da dišem"! Lučesku se javio iz bolnice: “Iznervirala me analiza utakmice...”

Proslavljeni rumunski stručnjak se javio iz bolnice nakon što mu je jutros pozlilo na treningu reprezentacije.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Trenutno najstariji selektor na svijetu 80-godišnji Mirčea Lučesku srušio se jutros na treningu nacionalnog tima i hitno je prevezen u bolnicu u Bukureštu. Fudbalski savez Rumunije je obavijestio javnost da je legendarni trener stabilno i da nije životno ugrožen, a u toku večeri oglasio se i sam Lučesku.

Iskusni stručnjak javio se novinaru rumunskog portala "Golazo" , obavijestio ga da je dobro, a potom objasnio šta se desilo kada je kolabirao tokom sastanka na kome se raspravljalo o taktici.

"Iznervirao sam se kada sam počeo da analiziram utakmicu sa Turskom, iako je od nje prošlo već tri dana. Od te nervoze mi je pozlilo, nisam mogao da dišem", rekao je Lučesku.

Rumunski stručnjak je demantovao da je riječ o infarktu.

"Ne, ni u kom slučaju se ne radi o infarktu, iako vidim da su neki to objavili. U pitnaju je fibrilacija. Prvi put to mi se desilo kada sam bio u Breši. Bilo je jako hladno i odveli su e u bolnici i rekli mi ako se sam ne izborim sa tim stanjem da će sljedećeg dana oni upotrijebiti šokove, ali meni se vratio puls. Imao sam te fibrilacije i krajem prošle godine i sada ponovo. Sutra ću obaviti nove pretrage", rekao je Lučesku.

On je dodao da je dobio mnogo poziva i poruka, između ostalog i od zamjenika generalnog sekretara UEFA, Đorđa Marketija.

"Italijani, Turci, Ukrajinci, dirnut sam koliko se ljudi interesovalo i brinulo za mene. Moj telefon je blokirao. Hvala svima na lijepim željama, želim svima da im poručim da sam dobro".

Prijateljski duel sa Slovačkom trebao je da bude njegov posljednji na klupi rumunske reprezentacije, ali ispostavilo se da je to bio meč baraža protiv Turske u Istanbulu.

"U redu, sada je gotovo. Ali ima nešto važnije, ja vjerujem u potencijal ove generacije, ovi igrači su veome talentovani. Uz podršku ova ekipa i novi selektor mogu da naprave dobre rezultate, uvjeren sam u to", poručio je na kraju Lučesku.

Na klupi Rumunije je od 2024. godine i u 17 mečeva je ostvario 11 pobjeda, remi i pet poraza. Ovo je bio njeggov drugi selektorski mandate, prije toga vodio je Rumuniju od 1981. do 1986. godine. Najveće uspjehe je ostvario sa Šahtjorom iz Donjecka koji je vodio 12 godina, a osim toga je vodio Dinamo i Rapid Bukurešt, Brešu, Ređinu, Inter, Galatasaraj, Pizu, Bešiktaš, Zenit i Dinamo Kijev.