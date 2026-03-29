Kolabirao Mirčea Lučesku: Legendarni trener "sjeo i samo se ugasio" na treningu

Legendarni Mirčea Lučesku je na treningu selekcije Rumunije kolabirao, ali je srećom u stabilnom stanju.

Trenutno najstartiji selektor na svijetu 80-godišnji Mirčea Lučesku srušio se jutros na treningu nacionalnog tima i hitno je prevezen u bolnicu. Srećom, fudbalski savez Rumunije je obavijestio javnost da je legendarni trener stabilno i da nije životno ugrožen.

Navodno je Lučesku kolabirao tokom sastanka na kome se raspravljalo o taktici. "Sjeo je na stolicu i samo se ugasio", pišu mediji u Rumuniji. Oglasio se i poznati novinar Emanuel Rosu.

"Lučesku je stabilan. Čeka rezultate brojnih snimanja. Novinari koji su bili na licu mjesta kažu da im je iz vozila Hitne pomoći dobacio: 'Brzi ste. Bili biste dobri napadači'", napisao je Rosu.

Ubrzo se javio i sam Lučesku: "Sada je sve u najboljem redu. Ostajem u bolnici kako bih obavio dodatne preglede", izjavio je Lučesku.

Šta sada?

Rumunija je izgubila 1:0 od Turske u baražu za plasman na Svjetsko prvenstvo, a sada je čeka prijateljska utakmica sa Slovačkom u Bratislavi. Najvjerovatnije će tim voditi njegovi pomoćnici Jonel Gane i Florin Konstantinovici.

Ko je Mirčea Lučesku?

Na klupi Rumunije je od 2024. godine i u 17 mečeva je ostvario 11 pobjeda, remi i pet poraza. Ovo mu je drugi put da je selektor domovine, a prije toga je to bio od 1981. do 1986. godine. Najveće uspjehe je ostvario sa Šahtjorom iz Donjecka koji je vodio 12 godina, a osim toga je vodio Dinamo i Rapid Bukurešt, Brešu, Ređinu, Inter, Galatasaraj, Pizu, Bešiktaš, Zenit i Dinamo Kijev.