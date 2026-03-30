logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Partizan hitno odgovorio na saopštenje Predraga Mijatovića!

Nebojša Šatara
0

Fudbalski klub Partizan reagovao na saopštenje koje je objavio Predrag Miajtović.

fk partizan odgovorio predragu mijatovicu Izvor: MONDO

Fudbalski klub Partizan oglasio se saopštenjem nakon što je ranije u toku dana to isto uradio Predrag Mijatović, klupski potpredsjednik! Mijatović je javnosti saopštio da nije konsultovan oko prodaje Andreja Kostića italijanskom Milanu, iako su izvori iz Italije naveli da je talentovani crnogorski napadač već otputovao na ljekarske preglede.

Saopštenje kluba iz Humske prenosimo u cijelosti, bez ispravki:

"Povodom saopštenja koje je izdao potpredsjednik za sportska pitanja, gospodin Predrag Mijatović, obavještavamo javnost da će klub u srijedu dati potpune i detaljne odgovore na sve navode iznijete u istom. Tom prilikom biće dodatno pojašnjena njegova dosadašnja uloga u radu uprave, bezrezervna podrška koju je imao u određenom periodu, kao i problemi koji su nastali nakon određenih odluka i ostvarenih sportskih rezultata.

Istovremeno, smatramo da je u ovom trenutku teško razumljivo ponovno otvaranje tema u javnosti koje se odnose na pojedinačne uloge, imajući u vidu da su prioriteti kluba ispunjenje svih obaveza i uspješan prolazak kroz UEFA monitoring.

S obzirom na to da sutra ističe rok za kompletiranje izuzetno rigoroznih uslova u okviru UEFA monitoringa, obavještavamo javnost da je rukovodstvo Fudbalskog kluba Partizan u toku današnjeg i sutrašnjeg dana u potpunosti fokusirano na ispunjenje svih neophodnih obaveza, sa ciljem uspješnog okončanja ovog procesa.

Smatramo da je u ovom trenutku od ključnog značaja da sve aktivnosti kluba budu usmjerene isključivo na ispunjenje zahtjeva i očuvanje stabilnosti i interesa FK Partizan.

Na sva pitanja i teme koje su se pojavile u javnosti u prethodnom periodu, klub će se detaljno i transparentno oglasiti u srijedu po završetku monitoringa, sa ciljem potpunog informisanja javnosti", navodi se u objavi fudbalskog kluba Partizan na zvaničnom sajtu.

Bonus video:

Pogledajte

00:16
Gol Ćirića Partizanu iz mrtvog ugla
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)

Tagovi

Predrag Mijatović FK Partizan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC