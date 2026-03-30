Partizan hitno odgovorio na saopštenje Predraga Mijatovića!

Fudbalski klub Partizan reagovao na saopštenje koje je objavio Predrag Miajtović.

Izvor: MONDO

Fudbalski klub Partizan oglasio se saopštenjem nakon što je ranije u toku dana to isto uradio Predrag Mijatović, klupski potpredsjednik! Mijatović je javnosti saopštio da nije konsultovan oko prodaje Andreja Kostića italijanskom Milanu, iako su izvori iz Italije naveli da je talentovani crnogorski napadač već otputovao na ljekarske preglede.

Saopštenje kluba iz Humske prenosimo u cijelosti, bez ispravki:

"Povodom saopštenja koje je izdao potpredsjednik za sportska pitanja, gospodin Predrag Mijatović, obavještavamo javnost da će klub u srijedu dati potpune i detaljne odgovore na sve navode iznijete u istom. Tom prilikom biće dodatno pojašnjena njegova dosadašnja uloga u radu uprave, bezrezervna podrška koju je imao u određenom periodu, kao i problemi koji su nastali nakon određenih odluka i ostvarenih sportskih rezultata.

Istovremeno, smatramo da je u ovom trenutku teško razumljivo ponovno otvaranje tema u javnosti koje se odnose na pojedinačne uloge, imajući u vidu da su prioriteti kluba ispunjenje svih obaveza i uspješan prolazak kroz UEFA monitoring.

S obzirom na to da sutra ističe rok za kompletiranje izuzetno rigoroznih uslova u okviru UEFA monitoringa, obavještavamo javnost da je rukovodstvo Fudbalskog kluba Partizan u toku današnjeg i sutrašnjeg dana u potpunosti fokusirano na ispunjenje svih neophodnih obaveza, sa ciljem uspješnog okončanja ovog procesa.

Smatramo da je u ovom trenutku od ključnog značaja da sve aktivnosti kluba budu usmjerene isključivo na ispunjenje zahtjeva i očuvanje stabilnosti i interesa FK Partizan.

Na sva pitanja i teme koje su se pojavile u javnosti u prethodnom periodu, klub će se detaljno i transparentno oglasiti u srijedu po završetku monitoringa, sa ciljem potpunog informisanja javnosti", navodi se u objavi fudbalskog kluba Partizan na zvaničnom sajtu.

Bonus video:

Pogledajte 00:16 Gol Ćirića Partizanu iz mrtvog ugla Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)