Otkriven zahtjev Italijana pred dolazak u Zenicu: Svađa zbog mizernog bonusa!

Italijanski mediji otkrili šta su reprezentativci tražili od svog saveza pred meč baraža sa selekcijom BIH.

Bura oko eliminacije u baražu za Mundijal ne jenjava u Italiji, a nakon što su pale ostavke predsjednika saveza, potom i selektora Gatuza polako je krenuo da se iznosi i "prljav veš" iz reprezentacije.

Italijanski mediji tako su otrili zahtjev igrača pred dolazak na finale baraža u Zenicu, a oni su zahtjevali finansijski bonus ukoliko se plasiraju na Svjetsko prvenstvo u SAD, Kanadi i Meksiku.

U suštini ništa ne bi bilo neobično da iznos koji su "azuri" tražili nije bizaran, odnosno potpuno mizeran.

Reprezentativci Italije tražili su od Saveza da im u slučaju plasmana isplati bonus od 300.000 evra, ali ne po igraču, već je to ukupan iznos koji bi se podijelio na 28 članova reprezentacije.

To znači da bi svako od njih dobio oko 10.714 evra, što je potpuno zanemariva suma jer npr. za Sandra Tonalija, čija plata iznosi oko 170.000 evra sedmično, to je 6 odsto njegove sedmične plate u Njukaslu.

Uprkos tome reprezentativci Italije su insistirali na tom bonusu, a nakon što je Fudbalski savez Italije odbio njihov zahtjev obratili su se stručnom štabu reprezentaciju. To je unijelo dodatne tenzije, a navodno je na kraju morao da interveniše selektor Đenaro Gatuzo.

Popularni Rino ovaj zahtjev je ocijenio kao neprimjeren i tražio od svoje ekipe da se fokusira na utakmicu baraža, a ne na sporedne stvari poput ove.

Tenzije ni tada nisu splasnule, tvrde italijanski mediji navodeći kao dokaz činjenicu da su se uprkos obavezi da se poslije utakmice medijima obrate najmanje tri igrača, pred njima pojavio samo Leonardo Spinacola.

Italijani su posebno ogorčeni na kapitena Đanluiđija Donarumu koji se nije pojavio pred novinarima i tako pokušavao da ne može da se nosi sa svim onim što podrazumijeva kapitenska traka.

Nakon svega, reprezentativci Italije su prema tvrdnjama italijanskih medija tražili od Đenara Gatuza da ostane na mjestu selektora, ali to se ipak nije desilo i popularni Rino se nakon odlaska predsjednika saveza i sam povukao.