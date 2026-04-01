Spinacola iskren: Ne možda, ovo JESTE bila moja posljednja šansa da odem na Mundijal!

Spinacola iskren: Ne možda, ovo JESTE bila moja posljednja šansa da odem na Mundijal!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
Reprezentativci Italije poslije poraza u baražu za Mundijal svjesni da su još jednom razočarali naciju.

Leonardo Sipnacola poslije poraza od BIH Izvor: Emmanuele Mastrodonato/IPA Sport / ipa-agency.net / imago sportfotodienst / Profimedia

Četverostruki svjetski šampion, reprezentacija Italije poražena je u Zenici poslije prave drame i penala u finalu baraža za odlazak na Svjetsko prvenstvo.

Ekipa Sergeja Barbareza uspjela je da poništi vođstvo "Azura", a potom poslije produžetaka da u penal-seriji stigne do pobjede i tako još jednom ostavi italijane bez plasmana na Svjetsko prvenstvo.

Italija je tako postala prvi osvajač svjetske titule koji se nije plasirao na tri vezana Mundijala, a reprezentativci Italije svjesni da su još jednom razočarali naciju.

“Nakon 90 minuta sa desetoricom izborili smo penale, imali smo tri ili četiri šanse za pobjedu. Ovo je nevjerovatno razočarenje za nas, za naše porodice, za svu italijansku djecu koja ponovo neće gledati Svjetsko prvenstvo. Jako je tužno gledati ove mlađe igrače kako plaču, ali imaće oni bolju budućnost", poručio je iskusni Leonardo Spinacola koji je ušao s klupe.

Italijanski novinari insistirali su na situaciji iz prvog produžetka kada je Tarik Muharemović oborio Marka Palestru, po njihovom mišljenju tada je bh. defanzivac trebao da dobije crveni karton.

"Nema smisl apričati sada o tome, ovo je ogromno razočarenje", rekao je Spinacola.

Dobio je fudbaler Napolija i pitanje “da li je možda bila posljednja prilikada ode na Mundijal”, a on je to odmah ispravio:

"Ne možda, ovo jeste bila posljednja prilika", iskren je bio Spinacola.

