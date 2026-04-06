PSV Ajndhoven treći put uzastopno šampion Holandije: Titula za Esmira Bajraktarevića

Fudbaleri PSV Ajndhovena osvojili su treći put uzastopno titulu u holandskom prvenstvu, pošto je njihov najbliži rival Fejenord odigrao neriješeno 0:0 protiv Volendama, pet kola prije kraja takmičenja.

Klub iz Ajndhovena, za koji nastupa Esmir Bajraktarević, reprezentativac Bosne i Hercegovine, u subotu je pobijedio Utreht 4:3, pa ima 71 bod, dok drugoplasirani Fejenord poslije nedjeljnog remija ima 54.

PSV je osvojio 27. titulu, a treći put u istoriji vezao je tri šampionska trofeja, od 1986. do 1989. i od 2005. do 2008. godine.

Ekipi će trofej biti uručen u utorak na stadionu Filips.

Kako su prenijeli holandski mediji, hiljade navijača PSV-a okupile su se u centru Ajndhovena i uz dimne bombe crvene boje, pjevali su klupske pesme, mahali zastavama i šalovima i proslavljali osvajanje trofeja.

Više titula od PSV-a ima samo Ajaks - 36.

PSV se direktno plasirao u grupnu fazu Lige šampiona, gdje će mu se priključiti i drugoplasirani, dok će ekipa koja zauzme treće mjesto igrati u kvalifikacijama od trećeg kola.

Treći na tabeli je NEC sa 53 boda, Tvente je četvrti sa 50, Ajaks je peti sa 48 bodova, a šestoplasirani AZ ima 45.

