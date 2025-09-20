Njih dvojicu sigurno znate, a sada su sinovi krenuli istim stopama: Kakva prezimena u napadu, golovi su sigurni

Sinovi legendi holandskog fudbala Ruda van Nistelroja i Klasa-Jana Huntelara predvode ubitačni tandem u PSV-u. I nisu jedini sinovi poznatih asova...

Rud van Nistelroj i Klas-Jan Huntelar terorisali su protivničke odbrane godinama. Holanđani su bili ubojiti pred golom, posebno Nistelroj koji je imao i veću karijeru. Sjećate se njihovih bravura, ali ono što možda niste znali jeste da su i njihovi sinovi krenuli istim stopama.

Da - Lijam van Nistelroj (22. mart 2008. godine) i Seb Huntelar (9. april 2009. godine) potpisali su ugovore sa PSV-om do 2028. godine i predvodiće napad tima iz Ajdhovena u narednim godinama. Za početak to će da bude u uzrastu do 17 godina. Ako su povukli na svoje očeve, nadavaće se baš dosta golova u narednim godinama.

Liam van Nistelrooy and Seb Huntelaar are going to be a strike partnership for PSV’s under-17 side this season. Blimey we’re oldpic.twitter.com/yu8zLVuC8f — Jack Kenmare (@jackkenmare_)September 19, 2025

Nisu jedini kada je u pitanju generacija holandskih fudbalera koja dolazi. Tu su Šekli van Persi, Damijan van der Vart, Lukas Venegor of Heselink, Ruben van Bomel, samo neki od igrača čija imena su dobro poznata i koji će graditi svoje karijere u budućnosti.

Kakve karijere su im imali očevi?

Van Nistelroj (49) je jedna od legendarnih holandskih fudbalera. Igrao je na poziciji napadača i počeo je iz domovine gdje je igrao za Den Boš, Herenven i PSV. Tu ga je primijetio Mančester junajted i u Engleskoj je dominirao. Onda je otišao u Real Madrid, pa u Hamburg i karijeru je završio u Malagi. U trenerskoj karijeri vodio je mladi tim PSV-a, zatim seniore tima iz Ajndhovena, bio je kratko i trener Mančester Junajteda, pa je trenirao i Lester sa kojim je ispao iz Premijer lige poslije čega je dobio otkaz. U klupskoj karijeri je ukupno na 592 meča dao 349 golova.

Huntelar (42) je krenuo takođe iz domovine, počeo je u PSV-u, išao je na pozajmice u De Grafšap i AGOVV, a onda je otišao u Herenven gdje se dokazao. Primijetio ga je Ajaks i tamo je na 92 meča dao 76 golova što je bilo dovoljno za poziv Reala. U Madridu se nije dokazao, otišao je u Milan, pa je onda igrao za Šalke i Ajaks i karijeru je završio u Šalkeu. U klupskoj karijeri odigrao je 665 mečeva i dao 367 pogodaka.