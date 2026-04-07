Zdravko Mamić uradio transplantaciju kose: Oglasila se klinika na kojoj je operisan, ovako sada izgleda

Zdravko Mamić je presađivao kosu i sada se po fotografijama vidi i kako je izgledao nekada i kakvo je stanje sada.

Zdravko Mamić (66) ponovo je u centru pažnje. Jedan od najmoćnijih ljudi u hrvatskom fudbalu je pričao o Bosni i Hercegovini i plasmanu na Mundijal i tom prilikom primijećen je i jedan zanimljiv detalj. U pitanju je presađivanje kose i nova frizura koju je prikazao prilikom gostovanja na jednoj televiziji.

U aprilu 2023. godine je išao prvi put na presađivanje kose, a drugu je radio nedavno. Primijetili su to i mnogi fanovi koji su se javili na društvenim mrežama. Bilo je raznih komentara, kako negativnih tako i pozitivnih. Tu su se našli i oni koji su mu čestitali na novom izgledu.

Mamić je zvanično begunac u Hrvatskoj. Krije se od hrvatskog pravosuđa, otišao je u Bosnu i Hercegovinu pošto je pravosnažno osuđen na zatvorsku kaznu od šest i po godina jer je iz Dinama izvukao 116 miliona kuna što je oko 155 miliona evra.

Oglasila se i klinika o Mamiću

Oglasili su se i iz klinike u kojoj je Mamić radio transplantaciju kose.

"Gospodin Zdravko Mamić, jedan od najpoznatijih imena hrvatskog fudbala i dugogodišnji rukovodilac Dinamo Zagreba je za drugu fazu transplantacije kose ponovo izabrao našeg stručnjaka Hasana Husejina Kizlikaja. Prva faza je izvedena u Sarajevu, u drugoj klinici, takođe pod rukovodstvom Hasana. Za drugu fazu ponovo je odlučio da mu povjeri svoj izbor. Operacija druge faze je uspješno završena, rezultate ćemo uskoro podijeliti s javnošću", stoji u objavi klinike u Sarajevu.