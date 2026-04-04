Čitaoci reporteri

"Ne može ni ustaška ni četnička zastava, je l' me razumijete?"

Nekadašnji prvi čovjek Dinama iz Zagreba Zdravko Mamić naglasio je da ne voli to što vidi ratne zastave na mečevima Bosne i Hercegovine.

Bosna i Hercegovina je savladala Italiju na penale i uspjela da se plasira na svoje drugo Svjetsko prvenstvo. Cijela navijačka baza je bila u delirijumu, ali nije svima sve bilo po meri.

Na tribinama stadiona "BIlino polje" u Zenici vidjeli smo jako malo zvaničnih zastava Bosne i Hercegovine. Uglavnom su dominirale ratne zastave Armije BIH sa zlatnim ljiljanima, a to se nije svidelo Zdravku Mamiću.

"Siguran sam da bi trebalo zabraniti svaku zastavu i svaki simbol osim zastave Bosne i Hercegovine. Ne može biti na utakmici hrvatske reprezentacije ustaška zastava, ne može biti na utakmici srpske reprezentacije četnička zastava. Ali niti treba biti zastava Armije BIH na stadionu. To je sport. Mi navijamo za državu. Ne navijamo za HVO, ne navijamo za ljiljane niti za četnike nego za državu Bosnu i Hercegovinu. Je l' me razumijete?", rekao je novinaru "Fejs TV" Zdravko Mamić i nastavio: 

"Znam da će mi neki ratnici to zamjeriti, da ću imati problema. Ali to govorim radi Bosne i Hercegovine, radi zajedništva. Jer uvijek ide zašto on, a zašto ja, ali ako se svi ponašamo mimo pravila onda je to raspašoj."

Mamić bio na stadionu da proslavi

Kao i Novak Đoković bio je Zdravko Mamić na meču Italije i BIH u Zenici, a to je najavio i pred ovaj susret. Istakao je i da ne razume kako neko može da ne navija za BIH.

"Ne mogu da verujem da bilo ko u ovoj državi može da ne navija za Bosnu i Hercegovinu. To je patologija i moramo da izađemo iz toga. Ne znam zašto se čudimo da Zdravko Mamić koji je porijeklom iz BiH navija za Bosnu. Biću u Zenici u prvim redovima, ogrnuću zastavu ili šal i zdušno ću navijati za BiH. Vrijeme je da izađemo iz toga. To je bezobrazno, nenormalno, da ima čovjek koji ima bilo koji dokument Bosne i Hercegovine i da kaže da ne navija za reprezentaciju. Navijaj za koga hoćeš, ali svi koji živimo ovdje, koji smo rođeni ovdje, da navijamo i da se radujemo uspehu Bosne i Hercegovine. Cijeloj Bosni želim da zajedno slavimo i da cijelom svijetu je**mo mater", zaključio je Mamić.

Bl

Nema sa Islamistima budućnosti, i bolje da nose te ratne zastave što više, da bi što manje glupim Srba navijalo za tu neku državu! Evropa se sprema za rat, spremaju se Bošnjaci, spremamo se i mi, i dok je Trumpa bice mir, ali poslije toga, vjerovatno ce udariti na nas, to najavljuju kao vakat ili drugo poluvrijeme! Shvatimo da je Političli islam problem, i ne zavaravajmo se opet sa nekom novom Bihaslavijom! Samo Republika Srpska i srpski narod..

