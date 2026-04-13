Anonimus iz Maroka dao najbolji gol 2026. godine: Ovo je za nagradu "Ferenc Puškaš" (VIDEO)

Nepoznati defanzivac iz Maroka izveo majstoriju o kojoj priča cijeli svijet, jer je odmah kandidovana za nagradu Puškaš.

Izvor: X/AtKoraMaroc/printscreen

Marokanski fudbaler Dris El Jabli (28) nije u kariejri postigao mnogo golova, ali za djelo koje je izveo u nedjelju uveče mogao bi da bude nagrađen "Puškaš" nagradom, onom koja se dodjeljuje za najljepši gol na svijetu! Iako je Dris prilično anoniman za široke narodne mase, o njegovom golu mnogi će saznati.

Riječ je o pogotku koji je odredio derbi prvenstva u Maroku, a njegov Magreb Fes podigao na vrh tabele. Dris El Jabli postigao je pogodak protiv Vidada, a njegov gol bio je jedini na ovoj veoma važnoj utakmici. I bio je senzacionalan - jer je defanzivac domaćeg tima izveo rabonu, sa ivice kaznenog prostora.

Iako nije ofanzivac, Dris el Jabli našao se pred golom rivala, a tamo je izveo lukavstvo kakvih se ne bi postidjeli ni daleko veći majstori fudbala. Pošto lijevom nogom nije mogao da ugrozi gol, prekrstio je noge i probao rabonom - a to se ispostavilo kao najbolje rješenje. Udarac je bio neodbranjiv! Pogledajte kako je to izveo:

La Botola est simplement le meilleur championnat en Afrique



Des buts magnifiques ⚽

Des joueurs bourrés de talent ⭐

Des stades incroyables ️

Une réalisation au top

Et les meilleurs supporters du continent



Voilà pourquoi la Botola dominepic.twitter.com/xgXxvAoKtS — KoraMaroc (@AtKoraMaroc)April 12, 2026

Inače, Dris El Jabli je štoper koji može da igra i na mjestu desnog beka, a sada će u Maroku morati da se zapitaju da li im je cijeli život pred očima bio majstor fudbala kojem nisu dali neophodnu slobodu da uživa u igri. Bio mu je ovo tek drugi pogodak u elitnom fudbalskom rangu Maroka. Ko zna koliko bi ih bilo da je igrao bliže protivničkom golu.

