logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Poluvreme od 25 minuta, bez žutih i crvenih kartona": Tvrdi da je fudbal dosadan i traži radikalne promjene

Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Predsjednik Napolija Aurelio de Laurentis traži da se u fudbalu naprave radikalne promjene.

Arelio de Laurentis zalaže se za promjenu fudbalskih pravila Izvor: Marco Zac / Zuma Press / Profimedia

Fudbal je sve manje zanimljiv, predugo traje i mladi gube interesovanje. To je poruka kontroverznog predsjednika Napolija Aurelija de Laurentisa koji traži da se naprave radikalne promjene. Ima neke ideje i želi da učini mečeve sličnijim košarkaškim utakmicama.

"Godinu po godinu fudbal će da izgubi mlađe generacije. Kada kažemo da su mečevi predugi, da pauze traju previše, to je problem. Mlađe generacije, one nemaju strpljenje da gledaju meč na TV-u koji ima spor ritam. Ja bih poluvrijeme smanjio sa 45 minuta na 25 minuta. Kao u košarci, da se igra u realnom vremenu. Ne možeš da ostaneš na terenu i da glumiš i to, nego - izlazi", rekao je de Laurentis za portal "Atletik".

Tvrdi i da bi ukinuo davanje žutih i crvenih kartona, već da bi igrače izbacivao iz igre na određeni vremenski period.

"Ne bih koristio crveni i žuti karton. Već bih ga izbacio na pet minuta ili na 20 minuta. Hajde da napravimo problem za timove. Još jedna stvar, ima premalo golova, tako da nije spektakularno. Potrebno je više golova, za to je potrebno da se promijene pravila", zaključio je de Laurentis.

Tagovi

Aurelio de Laurentis pravila fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC