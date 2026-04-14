"Poluvreme od 25 minuta, bez žutih i crvenih kartona": Tvrdi da je fudbal dosadan i traži radikalne promjene

Predsjednik Napolija Aurelio de Laurentis traži da se u fudbalu naprave radikalne promjene.

Fudbal je sve manje zanimljiv, predugo traje i mladi gube interesovanje. To je poruka kontroverznog predsjednika Napolija Aurelija de Laurentisa koji traži da se naprave radikalne promjene. Ima neke ideje i želi da učini mečeve sličnijim košarkaškim utakmicama.

"Godinu po godinu fudbal će da izgubi mlađe generacije. Kada kažemo da su mečevi predugi, da pauze traju previše, to je problem. Mlađe generacije, one nemaju strpljenje da gledaju meč na TV-u koji ima spor ritam. Ja bih poluvrijeme smanjio sa 45 minuta na 25 minuta. Kao u košarci, da se igra u realnom vremenu. Ne možeš da ostaneš na terenu i da glumiš i to, nego - izlazi", rekao je de Laurentis za portal "Atletik".

Tvrdi i da bi ukinuo davanje žutih i crvenih kartona, već da bi igrače izbacivao iz igre na određeni vremenski period.

"Ne bih koristio crveni i žuti karton. Već bih ga izbacio na pet minuta ili na 20 minuta. Hajde da napravimo problem za timove. Još jedna stvar, ima premalo golova, tako da nije spektakularno. Potrebno je više golova, za to je potrebno da se promijene pravila", zaključio je de Laurentis.