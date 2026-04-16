"Porodica je rizikovala selidbom u Hrvatsku": Zbog njegove karijere sve su stavili na kocku

Hrvatski fudbaler Mateo Kovačić pamti kako je porodica napravila veliku promjenu kad je imao 12 godina.
Hrvatski fudbaler Mateo Kovačić oporavio se od teške povrede koja ga je tokom prethodnih nekoliko mjeseci držala daleko od terena. Vratio se u pravom trenutku da Mančester sitiju pomogne u borbi za trofeje, ali i da uveliča svoju impresivnu kolekciju trofeja osvojenih u dresovima nekih od najboljih evropskih ekipa. Do svega toga Kovačić je stigao neobičnim putem, selidbom iz Austrije u Hrvatsku.
Porodica talentovanog fudbalera donijela je nevjerovatnu odluku da se odrekne lagodnog života u Austriji i preseli u Zagreb, kako bi Mateo u Dinamu mogao da se bavi fudbalom. Otac, majka i dvije mlađe sestre podnijeli su žrtvu, a dvadesetak godina kasnije može se reći da se isplatilo što su imali hrabrosti za ovakav potez!
"Sjećam se kada sam prešao iz LASK-a u Dinamo Zagreb. Bio sam jako mlad, imao sam 12 godina. Otac je ostavio posao u Austriji, gdje smo dobro živjeli, i preselili smo se u Hrvatsku. Bio je to rizik, ali otac je vjerovao da mogu postići velike stvari u Dinamu i na kraju je imao pravo. Otac mi je bio najveća podrška, kao i cijela porodica. Puno su žrtvovali za mene, a ja im se pokušavam odužiti na druge načine, biti dobar sin i imati odličan odnos s porodicom", otrkio je jednom prilikom Kovačić.
Stipo Kovačić je iz Kotor Varoši, odnosno iz mjesta Zabrđe, ali se 1990. godine odselio iz Jugoslavije koja se "pripremala" za građanski rat. Prvo se odselio za Kanadu, pa vratio u Evropu i skrasio u Austriji. Izabrao je grad Linc, u kojem će nekoliko godina kasnije sa Ružicom zasnovati porodicu - vjenčali su se 1993. godine, a iako su živjeli u Austriji dio slavlja premjestili su i u Zagreb kako bi bili bliži rodbini i prijateljima.
Tada vjerovatno nisu ni pomišljali da će ih nekoliko godina kasnije karijera njihovog maloljetnog sina u potpunosti premejstiti u Zagreb. Kada je Mateo imao 12 godina dogovoren je njegov transfer u Dinamo, a Stipo je isticao da mu je tada ispunjena životna želja - da živi u Zagrebu, na trgu Bana Jelačića pije prvu jutarnju kafu i čita sportske strane u novinama. Na njima je uskoro počeo da se pojavljuje i Mateo.
Kakvu je karijeru napravio Mateo Kovačić?
Tokom bogate igrake karijere Kovačić je nastupao za Dinamo Zagreb, Inter, Real Madrid, Čelsi i Mančester siti. U svakom od tih timova ostavio je značajan trag, a tokom godina je postao i jedan od oslonaca reprezentacije Hrvatske. Sa nacionalnim timom je osvojio drugo mjesto na Mundijalu 2018. godine i treće mjesto na Mundijalu 2022. godine, kao i drugo mjesto u Ligi nacija 2023. godine.
Sa Dinamom je osvojio dvije titule i dva Kupa Hrvatske, sa Real Madridom tri Lige šampiona, dva Superkupa Evrope, dva FIFA Svjetska prvenstva za klubove, jednu titulu i jedan Superkup Španije, sa Čelsijem Ligu šampiona, Ligu Evrope, Superkup Evrope i FIFA Svjetsko prvenstvo za klubove, a sa Mančester sitijem Premijer ligu, Liga kup, Komjuniti šild, Superkup Evrope i FIFA Svjetsko prvenstvo za klubove.
Ove sezone Mateo Kovačić stvarno nije mnogo igrao. Zbog dvije teške povrede koje su ga mučile nastupio je na samo tri meča u dresu Mančester sitija - jednom u Ligi šampiona i dva puta u Premijer ligi. Protiv Čelsija, u 32. kolu Premijer lige, odigrao je devet minuta i to je bio njegov povratak na teren prvi put još od oktobra 2025. godine.
