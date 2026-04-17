Iskusni fudbalskui stručnjak Ljubiša Tumbaković doživio je nezgodu na Zlatiboru.

Izvor: MN PRESS

Bivši selektor Srbije Ljubiša Tumbaković doživio je nezgodu i primljen je u bolnicu u Užicu. Kako prenosi "Telegraf", on se sapleo na stepenik, pao i slomio ruku, pa će morati na operaciju.

Ova nezgoda dogodila se na Zlatiboru, pa je zbog toga hospitalizovan u Užicu. Primljen je na odjeljenje hitne pomoći gdje je odrađen detaljan pregled na kome je utvrđeno da će biti potreban hirurški zahvat.

Tumbaković će morati da operiše ruku i to će odraditi u Beogradu, dok se čekaju informacije i sa skenera glave.

Vidi opis Ljubiša Tumbaković hitno hospitalizovan: Mora na operaciju u Beograd Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Podsjetimo, Ljubiša Tumbaković je bio selektor Srbije u periodu od 2019. do 2020. godine, a prethodno je sjedio i na klupi Crne Gore. O srpskih klubova je vodio Partizan, dok je gradio karijeru u Aziji i na Bliskom istoku. U Evropi je još vodio AEK, a na klupi beogradskih crno-bijelih je sjedio u dva navrata - od 1992. do 1999. godine, a onda i od 2000. do 2002. godine.