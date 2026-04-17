logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ljubiša Tumbaković hitno hospitalizovan: Mora na operaciju u Beograd

Bojan Jakovljević
0

Iskusni fudbalskui stručnjak Ljubiša Tumbaković doživio je nezgodu na Zlatiboru.

Ljubiša Tumbaković slomio ruku Izvor: MN PRESS

Bivši selektor Srbije Ljubiša Tumbaković doživio je nezgodu i primljen je u bolnicu u Užicu. Kako prenosi "Telegraf", on se sapleo na stepenik, pao i slomio ruku, pa će morati na operaciju.

Ova nezgoda dogodila se na Zlatiboru, pa je zbog toga hospitalizovan u Užicu. Primljen je na odjeljenje hitne pomoći gdje je odrađen detaljan pregled na kome je utvrđeno da će biti potreban hirurški zahvat.

Tumbaković će morati da operiše ruku i to će odraditi u Beogradu, dok se čekaju informacije i sa skenera glave.

Podsjetimo, Ljubiša Tumbaković je bio selektor Srbije u periodu od 2019. do 2020. godine, a prethodno je sjedio i na klupi Crne Gore. O srpskih klubova je vodio Partizan, dok je gradio karijeru u Aziji i na Bliskom istoku. U Evropi je još vodio AEK, a na klupi beogradskih crno-bijelih je sjedio u dva navrata - od 1992. do 1999. godine, a onda i od 2000. do 2002. godine.

Tagovi

Ljubiša Tumbaković

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC