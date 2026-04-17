Iskusni fudbalskui stručnjak Ljubiša Tumbaković doživio je nezgodu na Zlatiboru.
Bivši selektor Srbije Ljubiša Tumbaković doživio je nezgodu i primljen je u bolnicu u Užicu. Kako prenosi "Telegraf", on se sapleo na stepenik, pao i slomio ruku, pa će morati na operaciju.
Ova nezgoda dogodila se na Zlatiboru, pa je zbog toga hospitalizovan u Užicu. Primljen je na odjeljenje hitne pomoći gdje je odrađen detaljan pregled na kome je utvrđeno da će biti potreban hirurški zahvat.
Tumbaković će morati da operiše ruku i to će odraditi u Beogradu, dok se čekaju informacije i sa skenera glave.
Ljubiša Tumbaković hitno hospitalizovan: Mora na operaciju u Beograd
Podsjetimo, Ljubiša Tumbaković je bio selektor Srbije u periodu od 2019. do 2020. godine, a prethodno je sjedio i na klupi Crne Gore. O srpskih klubova je vodio Partizan, dok je gradio karijeru u Aziji i na Bliskom istoku. U Evropi je još vodio AEK, a na klupi beogradskih crno-bijelih je sjedio u dva navrata - od 1992. do 1999. godine, a onda i od 2000. do 2002. godine.