Šok pred Svjetsko prvenstvo, Saudijci otjerali selektora: Vratio se iz Bačke Topole i sačekao ga otkaz

Francuz Erv Renar otpušten je dva mjeseca prije početka Svjetskog prvenstva. Posljednji meč na klupi Saudijaca bio mu je onaj protiv Srbije u Bačkoj Topoli

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Fudbalski savez Saudijske Arabije otpustio je selektora Erva Renara (57), dva mjeseca prije odlaska na Svjetsko prvenstvo u SAD, Meksiko i Kanadi. Posljednji meč vodio je protiv Srbije u Bačkoj Topoli 31. marta i praktično dvije nedjelje kasnije okončao je svoj mandat.

Francuski stručnjak vodio je Saudijce na Svjetskom prvenstvu u Kataru 2022. i sa njima ostvario istorijsku pobjedu protiv Argentine u grupnoj fazi, a četiri godine ranije vodio je i reprezentaciju Maroka na Mundijalu u Rusiji i završio taj turnir bez pobjede (remi i dva poraza).

Pravio čuda u Africi

Renar je najveće uspjehe u karijeri ostvarivao u Africi, jer je dva puta bio pobjednik Afričkog kupa nacija - 2012. je senzacionalno osvojio taj kontinentalni turnir sa Zambijom, a tri godine kasnije isto je uspio i sa Obalom Slonovače. U obje godine proglašen je za najboljeg trenera kontinenta.

Francuz je bio selektor Saudijske Arabije od oktobra 2024, kada je naslijedio Roberta Manćinija. Predvodio je Saudijce do plasmana na Mundijal u kvalifikacionoj grupi ispred Iraka (sa istim brojem bodova) i Indonezije.

Saudijska Arabija igraće u Grupi H na Svjetskom prvenstvu 2026, u grupi sa Španijom, Urugvajem i Zelenortskim Ostrvima.