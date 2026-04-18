logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Šok pred Svjetsko prvenstvo, Saudijci otjerali selektora: Vratio se iz Bačke Topole i sačekao ga otkaz

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Francuz Erv Renar otpušten je dva mjeseca prije početka Svjetskog prvenstva. Posljednji meč na klupi Saudijaca bio mu je onaj protiv Srbije u Bačkoj Topoli

Saudijska Arabija smijenila selektora Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Fudbalski savez Saudijske Arabije otpustio je selektora Erva Renara (57), dva mjeseca prije odlaska na Svjetsko prvenstvo u SAD, Meksiko i Kanadi. Posljednji meč vodio je protiv Srbije u Bačkoj Topoli 31. marta i praktično dvije nedjelje kasnije okončao je svoj mandat.

Francuski stručnjak vodio je Saudijce na Svjetskom prvenstvu u Kataru 2022. i sa njima ostvario istorijsku pobjedu protiv Argentine u grupnoj fazi, a četiri godine ranije vodio je i reprezentaciju Maroka na Mundijalu u Rusiji i završio taj turnir bez pobjede (remi i dva poraza).

Pravio čuda u Africi

Renar je najveće uspjehe u karijeri ostvarivao u Africi, jer je dva puta bio pobjednik Afričkog kupa nacija - 2012. je senzacionalno osvojio taj kontinentalni turnir sa Zambijom, a tri godine kasnije isto je uspio i sa Obalom Slonovače. U obje godine proglašen je za najboljeg trenera kontinenta.

Francuz je bio selektor Saudijske Arabije od oktobra 2024, kada je naslijedio Roberta Manćinija. Predvodio je Saudijce do plasmana na Mundijal u kvalifikacionoj grupi ispred Iraka (sa istim brojem bodova) i Indonezije.

Saudijska Arabija igraće u Grupi H na Svjetskom prvenstvu 2026, u grupi sa Španijom, Urugvajem i Zelenortskim Ostrvima.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Mundijal 2026 Saudijska Arabija selektor

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC