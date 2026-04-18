Golman reprezentacije Srbije sukobio se sa navijačima svog kluba! (VIDEO)

Nebojša Šatara
Al Itihad je doživio bolan poraz i eliminaciju iz Lige šampiona Azije nakon što je u četvrtfinalu poražen od japanske Mačide Zelvije rezultatom 0:1.

Predrag Rajković se sukobio s navijačima Al - Itihada Izvor: Jonathan Moscrop / imago sportfotodienst / Profimedia

Jedini pogodak na utakmici postigao Tete Jengi u 31. minutu čime je aktuelni šampion Saudijske Arabije ostao bez ijednog trofeja ove sezone.

Ekipa Serđa Konseisaa je eliminisan Superkupa, Kupa kralja, Lige šampiona Azije, dok u saudijskom prvenstvu znatno zaostaju za vodećim Al Nasrom.

Nezadovoljstvo navijača kulminiralo je nakon završnog sudijskog zvižduka, pa se prilikom odlaska ka svlačionici srpski golman Predrag Rajković našao na udaru.

Došlo je do verbalnog obračuna između Rajkovića i dijela navijača Al Itihada, a situacija se dodatno zaoštrila kada su navijači počeli da bacaju predmete prema čuvaru mreže reprezentacije Srbije.

Rajković je uzvratio neprimjerenim gestom i bacio golmanske rukavice prema tribinama, što je izazvalo još veći bijes na tribinama.
Stručni štab je na kraju uspio da brzo skloni Srbina sa terena kako bi se spriječio veći incident.

