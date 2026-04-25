Prekinuta utakmica u Vitezu: Fudbaler preminuo na terenu!

Prekinuta utakmica u Vitezu: Fudbaler preminuo na terenu!

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Šokantne vijesti sa fudbalskih terena u Bosni i Hercegovini.

Prekinuta utakmica u Vitezu: Gostujući fudbaler preminuo na terenu! Izvor: Mondo/Slaven Petković

U okviru Druge lige Zapad u Federaciji BiH preminuo je fudbaler na meču između Viteza i Bajera iz Velagića.

Susret je prekinut i neće biti nastavljen nakon što se gostujući igrač srušio na teren i preminuo, prenio je "Avaz".

Vitez se potom oglasio na svom zvaničnom Fejsbuk profilu i potvrdio da meč neće biti nastavljen.

"UTAKMICA NEĆE BITI NASTAVLJENA! Naše misli i molitve su uz gostujućeg igrača, porodicu i kolektiv Bajera….", saopšteno je iz FK Vitez.

Smrt igrača na terenu očekivano je izazvala šok među prisutnima na stadionu.

Potom se oglasio i NK Bajer Velagići na svom Fejsbuk profilu, potvrdivši da je njihov fudbaler preminuo i da je u pitanju sin trenera Enesa Džihana.

"Dragi navijači sa velikom tugom vas obaviještavamo da je danas na utakmici našeg kluba protiv FK Vitez naš igrač Amir Džihan doživio tešku nesreću koju nažalost nije preživio. Amir je sin našeg trenera Enesa Džihana i svi smo trenutno u šoku. Molimo dragog Allaha dž.š da Amiru podari Dženet a porodici sabur. Uskoro više informacija, molimo vas za razumijevanje i da svi zajedno damo podršku našem treneru i njegovoj porodici", saopšteno je iz kluba.

Porodici preminulog igrača, njegovim saigračima i prijateljima, naša redakacije upućuje iskreno saučešće u ovim teškim trenucima.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

