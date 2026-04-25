Navijači u Engleskoj upali na teren da proslave titulu: Dok su slavili, primili gol i izgubili trofej

Nevjerovatne scene vidjeli smo na utakmici Jorka i Ročdejla u posljednjem kolu petog ranga engleskog fudbala.

Izvor: X/Denge+

Kakav smo haos videli u engleskoj petoj ligi. Igrali su prvoplasirani Jork i drugoplasirani Ročdejl u posljednjem kolu Konferencije, a na kraju je Jork remijem uspio da odbrani prvo mjesto i da se direktno plasira u četvrti rang.

Uspio je Jork da sa 108 bodova osvoji trofej, Ročdejl je završio kao drugi i moraće u plejof, a sve to se desilo nakon što smo vidjeli trijumfalni prekid meča i upadanje navijača domaćina na teren.

Bilo je 0:0 sve do 95. minuta kada je Diseruv pogodio za 1:0 i na stadionu smo vidjeli delirijum. Pošto je sudija produžio meč osam minuta navijači su mislili da je to to i na "Kraun Oil Areni" su preplavili teren i upali su na travu. Pogledajte kako je to izgledalo:

ROCHDALE HAVE SURELY WON PROMOTION WITH ANOTHER INJURY TIME GOAL



CAN YOU BELIEVE IT?!?



Watch LIVE NOW athttps://t.co/17IGNhwWu5pic.twitter.com/TTVC4eCRi8 — National League on DAZN (@DAZN_NationalLg)April 25, 2026

Ipak na kraju je Jork prvi put nakon decenije ušao u jedan od prva četiri ranga. Kada se situacija na terenu smirila, nastavila se igra, a igrao se 13. minut nadoknade kada je Stouns uspio da izjednači i da donese svom timu istorijski uspjeh. Sa igračima Jorka uspjeh je proslavilo čak 1.500 navijača koji su došli na ovaj meč.

Na kraju je napadač Jorka sa svojim 17. golom u sezoni napravio haos i da ipak plasira svoj tim u viši rang. Pogledajte kako se to desilo:

Najbolji igrač Jorka ove sezone ipak je bio Oli Pirs koji je postigao čak 34 gola ove sezone. Sada će Ročdejl ići u polufinale plejofa kao i Karlajl, dok će Boram Vud, Skantorp Sautend i Forest Grin u četvrtfinale. Samo jedan tim ide u rang više.

İngiltere Ulusal Ligi'ndeki şampiyonluk maçında inanılmaz bir son yaşandı.



Rochdale, 90+6'da öne geçti.

York City, 90+13'te beraberliği yakalayarak kupayı Rochdale'in elinden aldı.pic.twitter.com/bQeMwASQAw — Denge+ (@dengeplus)April 25, 2026

(MONDO)