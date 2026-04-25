logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Navijači u Engleskoj upali na teren da proslave titulu: Dok su slavili, primili gol i izgubili trofej

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Nevjerovatne scene vidjeli smo na utakmici Jorka i Ročdejla u posljednjem kolu petog ranga engleskog fudbala.

rocdejl izgubio titulu dok su navijaci slavili na terenu Izvor: X/Denge+

Kakav smo haos videli u engleskoj petoj ligi. Igrali su prvoplasirani Jork i drugoplasirani Ročdejl u posljednjem kolu Konferencije, a na kraju je Jork remijem uspio da odbrani prvo mjesto i da se direktno plasira u četvrti rang.

Uspio je Jork da sa 108 bodova osvoji trofej, Ročdejl je završio kao drugi i moraće u plejof, a sve to se desilo nakon što smo vidjeli trijumfalni prekid meča i upadanje navijača domaćina na teren.

Bilo je 0:0 sve do 95. minuta kada je Diseruv pogodio za 1:0 i na stadionu smo vidjeli delirijum. Pošto je sudija produžio meč osam minuta navijači su mislili da je to to i na "Kraun Oil Areni" su preplavili teren i upali su na travu. Pogledajte kako je to izgledalo:

Ipak na kraju je Jork prvi put nakon decenije ušao u jedan od prva četiri ranga. Kada se situacija na terenu smirila, nastavila se igra, a igrao se 13. minut nadoknade kada je Stouns uspio da izjednači i da donese svom timu istorijski uspjeh. Sa igračima Jorka uspjeh je proslavilo čak 1.500 navijača koji su došli na ovaj meč.

Na kraju je napadač Jorka sa svojim 17. golom u sezoni napravio haos i da ipak plasira svoj tim u viši rang. Pogledajte kako se to desilo:

Najbolji igrač Jorka ove sezone ipak je bio Oli Pirs koji je postigao čak 34 gola ove sezone. Sada će Ročdejl ići u polufinale plejofa kao i Karlajl, dok će Boram Vud, Skantorp Sautend i Forest Grin u četvrtfinale. Samo jedan tim ide u rang više. 

(MONDO)

Tagovi

Engleska fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC