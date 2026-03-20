Tuhel izbrisao Trenta sa spiska Engleske!

Tomas Tuhel nije uvrstio Trenta Aleksandera-Arnolda na spisak za prijateljske utakmice u martu što znači da mu opadaju šanse za odlazak na Mundijal.

Mnoge reprezentacije u martu organizuju prijateljske utakmice kako bi se pripremile za obaveze koje ih čekaju, a prvenstveno se to odnosi na predstojeće Svjetsko prvenstvo. Među njima je i Engleska, a selektor Tomas Tuhel objavio je spisak na kom nije bilo mjesta za Trenta Aleksandera-Arnolda.

Objavio je listu od čak 35 imena, jasno je da će taj spisak uskoro da skrati, ali se na njemu nije našlo ime desnog beka Real Madrida. Očekivano, to je privuklo najveću pažnju na konferenciji za medije i bilo je jedno od glavnih pitanja.

"Znam kakve su njegove vrline i po čemu se ističe. Moji timovi su često patili protiv njega. Veliki je talenat. Bila je teška odluka, ali je donesena samo i isključivo iz sportskog aspekta. Tu su Kvansa, Spens i Livramento koji mogu da igraju na poziciji desnog beka", rekao je Tuhel.

Ovako izgleda spisak za prijateljske mečeve sa Urugvajem i Japanom:

- Golmani: Din Henderson, Džordan Pikford, Džejms Traford, Aron Ramzdejl, Džejson Stil;

- Odbrana: Den Burn, Mark Geji, Luis Hol, Ezri Konsa, Tino Livramento, Hari Megvajer, Niko O'Rajli, Džarel Kvansa, Diop Spens, Džon Stouns, Fikajo Tomori;

- Sredina terena: Eliot Anderson, Džud Belingem, Džejms Garner, Džordan Henderson, Kobi Mejno, Deklan Rajs, Morgan Rodžers, Adam Vorton;

- Napad: Dominik Kalvert-Luin, Džerod Boven, Ebereči Eze, Fil Foden, Entoni Gordon, Hari Kejn, Noni Madueke, Kol Palmer, Markus Rašford, Bukajo Saka, Dominik Solanki.

