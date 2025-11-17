logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Belingem napravio skandal u Albaniji

Belingem napravio skandal u Albaniji

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Svaki put kada je Engleska igrala sjajan fudbal ili bila među favoritima za titule, dešavalo bi im se da neko od "zvjezdica" pomisli da je veći od kolektiva. To je danas Džud Belingem.

Belingem napravio skandal protiv Albanije Izvor: Profimedia

Fudbalska reprezentacija Engleske pobijedila je Albaniju u Tirani 2:0 (0:0) i tako je sa maksimalnim učinkom, bez primljenog gola, obezbijedila plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Pobjedu je obezbijedio Hari Kejn u drugom poluvremenu i djelovalo je da je Tomas Tuhel najbezbrižniji selektor na svijetu, sve dok nije zamijenio Džuda Belingema.

Bila je to posljednja izmjena na meču za Engleze, u kasnom 84. minutu kada je Rodžers dobio priliku da igra na mjestu desetke, a onda smo vidjeli burnu reakciju Belingema koji je izgleda jedini nezadovoljan načinom na koji radi Nijemac.

Istina, Belingem je bio jedan od najslabijih igrača Engleske na "Er Albaniji", imao je i žuti karton, pa je logično bilo zašto ga mijenja Tuhel, da bi fudbaler Real Madrida bijesno reagovao i jedva da se pozdravio sa selektorom prilikom izmjene. Poslije toga se durio i na klupi, a znamo da medijima u Engleskoj ne treba mnogo više od toga da bi napravili apokalipsu u reprezentaciji koja nikako nije potrebna poslije ovakvih kvalifikacija.


Zato je i Tomas Tuhel odmah bio upitan šta misli o Belingemovom potezu:

"Vidio sam da Džud Belingem nije bio srećan kada je izašao iz igre. Ne želim da pravim veću priču od svega toga, ali stojim iza svojih riječi: ponašanje je ključno i poštovanje prema saigračima koji ulaze. Donose se odluke i kao igrač moraš da ih prihvatiš", rekao je Tuhel i dodao:

"To je odluka i on mora da je prihvati. Njegov prijatelj čeka pored aut-linije. Moraš to da prihvatiš, da poštuješ i da nastaviš dalje. Džud je takođe imao žuti karton i odluku smo donijeli prije drugog gola", naglasio je selektor Engleske.

Šta se dešava sa Belingemom?


I dok Ijan Rajt smatra da su "namjerno ovo zakuvali" da bi se o nečemu pričalo pred Svjetsko prvenstvo 2026. godine i kako bi se možda malo i spustio pritisak sa reprezentacije Engleske, ipak se čini da ne funkcioniše sve najbolje između zvijezde Reala i selektora Tuhela jer nema ulogu kakvu je imao kod Sautgejta.

Tuhel apsolutno ne obraća pažnju na ime, bira igrače samo na osnovu forme i svojih ubijeđenja, tako da je veći dio kvalifikacija iznio upravo Rodžers. Takođe, Belingem još od Lige nacija protiv Grčke nije postigao gol za Engleze.

Prosto, primijetio je i Tuhel da je reprezentacija previše zavisila od Belingema i odlučio je to da promijeni kako bi napao titulu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Džud Belingem Tomas Tuhel Engleska

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC