Stigle prve informacije o povredi Kilijana Mbapea

Nebojša Šatara
Real Madrid je u velikom problemu tokom čitave sezone, a posebno posle povrede Kilijana Mbapea

Izvor: Acero/AlterPhotos/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Reprezentativac Francuske Kilijan Mbape nije teže povrijeđen. Iako je jedan od najboljih u timu "kraljevskog kluba" zatražio izmjenu u meču protiv Betisa zbog straha o povredi, koji dan kasnije do javnosti je došla informacija da nije u pitanju teža povreda.

Kako javlja "DAZN", preciznije novinar Sergio Kirante - Kilijan Mbape je već bio na ultrazvuku kako bi se utvrdio stepen povrede u lijevoj tetivi koljena. Stigle su dobre vijesti o situaciji u kojoj se nalazi Francuz, ali navodi se i da će Mbape morati da bude podvrgnut daljim kontrolama i tek tada će biti potpuno jasno kakva je težina povrede.

"Rezultat je bio dobar, ali će ipak u ponedjeljak biti podvrgnut dodatnom pregledu magnetnom rezonancom (MRI)", navodi Kirante.

Ipak se čini da reprezentacija može da odahne, zbog predstojećeg Svjetskog prvenstva, ali utisak je da će i klub biti bezbrižan. Doduše, Real Madrid je ispao iz trke za titulu u domaćem šampionatu, pošto za Barselonom zaostaje velikih 11 bodova, a preostalo je samo pet utakmica. Ujedno, "kraljevi" su ispali iz Lige šampiona, nakon čega je čitav tim bio izviždan na tribinama domaćeg stadiona.

Kilijan Mbape poruka na srpskom
Izvor: Instagram/Real Madrid
